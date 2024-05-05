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Сегодня, 22:23

Стаматов — о спасении в матче со «Спартаком»: «Чистая интуиция»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Защитник «Пари НН» Матео Стаматов рассказал о своем спасении ворот команды в матче со «Спартаком» (0:0) в 27-м туре РПЛ.

Во втором тайме болгарин головой отбил мяч, летевший в пустой угол ворот после удара полузащитника красно-белых Романа Зобнина.

«Это чистая интуиция. Я закрыл дальнюю штангу и мяч просто сам в меня попал. Думаю, я оказался нужном месте в нужное время», — сказал Стаматов.

«Пари НН» (29) поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. Нижегородцы прервали шестиматчевую серию поражений в первой игре под руководством Илича.

В следующем туре «Спартак» на своем поле примет «Краснодар». Игра пройдет 11 мая. «Пари НН» на день позже в гостях сыграет с «Сочи».

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
Матео Стаматов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
12
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 3 : 2
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 0 : 0
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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