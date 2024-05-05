Слишкович: «Кубок России или РПЛ? Для «Спартака» важно и то, и другое»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович рассказал о задачах клуба на оставшуюся часть сезона-2023/24.

В воскресенье, 5 мая, красно-белые поделили очки с «Пари НН» (0:0) в матче 27-го тура РПЛ.

— «Спартак» практически лишился шансов на бронзовые медали. Значит ли это, что вы сделаете ставку на Кубок?

— Как это не можем! Математически все возможно. Нам играть с «Краснодаром». «Краснодару» играть с «Динамо». Пока математика дает нам шансы — мы пойдем в бой до конца! Не важно, за первое, второе или третье место мы будем бороться. Мы всегда стремимся выигрывать. Меня часто спрашивают, что важнее — Кубок или чемпионат. Нет приоритетов. Для «Спартака» важно и то, и другое, — сказал Слишкович.

На данный момент «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка.

15 мая красно-белые сыграют против «Балтики» в финале Пути регионов FONBET Кубка России. Встреча пройдет в Калининграде.