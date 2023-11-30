Нагорных — о дисквалификации Галактионова и Баринова: «Учимся на своих ошибках, извлекаем уроки»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал «СЭ» решение КДК РФС о дисквалификации главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова на два матча и капитана Дмитрия Баринова на две игры, одна из которых условно.

«Решение вступило в силу, будем его выполнять. Учимся, развиваемся, идем дальше. Готовимся к двум очень важным матчам. Команда будет готова к игре с «Зенитом». У нас очень амбициозный коллектив: есть опытные ребята, есть молодые, но одни из лучших в стране по своему ампула. Есть и те, кто очень хотят себя проявить. На тренерской скамейке у нас есть специалисты, которые в этот непростой момент подстрахуют команду. Извлекаем уроки, учимся и идем вперед. Хочу обратиться и к болельщикам, попросить их — в непростой ситуации прийти на ближайший матч и поддержать команду», — сказал Нагорных «СЭ».

После матча 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:3) капитан железнодорожников Дмитрий Баринов назвал ассистента арбитра «позором футболом», а главный тренер Михаил Галактионов в нецензурной форме оценил работу судейской бригады.

Главным арбитром матча 16-го тура РПЛ «Крылья Совевтов» — «Локомотив» был Василий Казарцев, его ассистентами являлись Рашид Абусуев и Александр Богданов.