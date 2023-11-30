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Губерниев — о дисквалификации Галактионова и Баринова: «Люди перед важнейшим матчем дали волю эмоциям»

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Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение КДК РФС дисквалифицировать главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова на два матча за критику судейства после матча 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:3).

«КДК виднее в данной ситуации. Естественно, здесь нужно глубоко симпатичному мне тренеру «Локомотива» быть сдержанней в своих эмоциях. Два матча — значит, КДК верит в Галактионова. Но тем не менее это будет чувствительная история, потому что дисквалификация начнет действовать с матча против «Зенита». Вполне соизмеримое наказание, с моей точки зрения. Это всем урок, что нужно быть острожным в высказываниях», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Также Губерниев оценил решение КДК дисквалифицировать полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова на два матча, один из которых — условно.

«По Баринову могу сказать то же самое. Если бы он высказался похлеще, то получил бы дисквалификацию на два матча. А так — 1+1. С «Зенитом» не сыграет. Люди перед важнейшим матчем дали волю эмоциям», — добавил Губерниев.

После матча против «Крыльев Советов» капитан железнодорожников Дмитрий Баринов назвал ассистента арбитра «позором футболом», а главный тренер Михаил Галактионов в нецензурной форме оценил работу судейской бригады.

Главным арбитром матча 16-го тура РПЛ «Крылья Совевтов» — «Локомотив» был Василий Казарцев, его ассистентами являлись Рашид Абусуев и Александр Богданов.

Из-за дисквалификации Баринов пропустит игру «Локомотива» в 17-м туре РПЛ с «Зенитом», а Галактионов помимо игры с петербуржцами не сможет присутствовать на скамейке своей команды во время встречи 18-го тура с «Уралом».

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РПЛ: девять игроков и три тренера пропустят матчи 17-го тура
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:00
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
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4.12 19:30
Динамо – Рубин
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Бенхамин Гарре

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П
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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