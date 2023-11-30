Осеннее обострение. «Локомотив» и «Краснодар» потеряли лидеров по их глупости
Это похоже на какое-то помешательство. В одном туре самоликвидировались сразу два лидера клубов, ведущих борьбу за медали. Дисквалификации заработали Дмитрий Баринов из «Локомотива» (1 матч плюс 1 условно) и Джон Кордоба из «Краснодара» (3 матча плюс 1 условно).
Причем удаления футболисты схватили не в отчаянных подкатах, пытаясь спасти команду от неминуемого гола. Не в стыках, где никто не хотел уступать, а нога случайно попала не по мячу, а по сопернику. И даже не в драке друг с другом. Баринов и Кордоба получили красные карточки в разных матчах. А если еще точнее, то уже после их окончания. Решив помахать кулаками после драки. Один высказал претензии судье, другой изображал «жест Соболева», хватаясь за пах.
Что это? Осеннее обострение? Футболисты-то опытные, понимающие, что эмоции надо держать при себе, а после финального свистка уже ничего не вернешь. Теперь «Локомотиву» играть без своего капитана с «Зенитом». А «Краснодару» без главной звезды и второго бомбардира РПЛ — с «Оренбургом», ЦСКА и «Рубином». Интересно, кстати, звездного колумбийца отпустят теперь досрочно в отпуск или в воспитательных целях помаринуют на базе? Напрашивается, конечно, трудовая повинность за несдержанность.
Но самое удивительное, что тур не ограничился двумя вспышками. Компанию футболистам составил и ранее максимально сдержанный главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов. Он в телеинтервью охарактеризовал случившееся в Самаре матерным словом. И теперь тоже пропустит матч с «Зенитом», а также с «Уралом» 8 декабря.
Все трое подставили свои команды и заслуженную порцию критики получат. Кордобу не спасут даже оправдания, что он адресовал жест не судье, а партнеру. Это тоже считается неспортивным поведением и карается удалением.
Адекватны ли санкции? Тут КДК РФС не открывал Америку, а шел по преценденту. Макаров предложил судьям билет в цирк — получил «1+1». У Баринова схожий проступок — идентичное наказание. «Жест Соболева» стоил спартаковцу дисквалификации по схеме «3+1», то же самое у Кордобы.
Но вместе с обвинительными речами отметим еще и то, что жизнь в РПЛ бьет ключом, отсюда и перехлесты. Галактионов и Баринов не просто так сорвались — их команда вела к 93-й минуте со счетом 3:1. Сумасшедшая развязка с пенальти и двумя голами в добавленное время кому угодно снесет голову. «Краснодар» же — главный возмутитель спокойствия. Лидер по итогам первого круга. К «быкам» сейчас повышенное внимание, они играют под серьезным давлением. Разочарование после потери очков в матче, где Кордоба открыл счет, для них огромное.
Эмоции, конечно, надо контролировать, но без них футбол мертв. Так что принять действия футболистов и тренера мы не можем, а вот понять — вполне. Особенно те из нас, кто сам играл в футбол хотя бы на любительском уровне.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|16
|9
|5
|2
|25-13
|32
|
3
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
4
|Спартак
|16
|8
|3
|5
|23-22
|27
|
5
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
|
6
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|
7
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
|
8
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
9
|Пари НН
|16
|6
|3
|7
|14-15
|21
|
10
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|24-27
|20
|
11
|Факел
|16
|5
|4
|7
|14-18
|19
|
12
|Урал
|16
|5
|4
|7
|18-25
|19
|
13
|Оренбург
|16
|3
|5
|8
|17-25
|14
|
14
|Ахмат
|16
|3
|4
|9
|16-22
|13
|
15
|Балтика
|16
|3
|3
|10
|12-23
|12
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
|2.12
|14:00
|
Факел – Балтика
|- : -
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|- : -
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|13
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|13
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|12
|1
|3