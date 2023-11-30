Осеннее обострение. «Локомотив» и «Краснодар» потеряли лидеров по их глупости

Баринов пропустит 1 матч, Кордоба — 3. Пострадал и Галактионов.

Это похоже на какое-то помешательство. В одном туре самоликвидировались сразу два лидера клубов, ведущих борьбу за медали. Дисквалификации заработали Дмитрий Баринов из «Локомотива» (1 матч плюс 1 условно) и Джон Кордоба из «Краснодара» (3 матча плюс 1 условно).

Причем удаления футболисты схватили не в отчаянных подкатах, пытаясь спасти команду от неминуемого гола. Не в стыках, где никто не хотел уступать, а нога случайно попала не по мячу, а по сопернику. И даже не в драке друг с другом. Баринов и Кордоба получили красные карточки в разных матчах. А если еще точнее, то уже после их окончания. Решив помахать кулаками после драки. Один высказал претензии судье, другой изображал «жест Соболева», хватаясь за пах.

Что это? Осеннее обострение? Футболисты-то опытные, понимающие, что эмоции надо держать при себе, а после финального свистка уже ничего не вернешь. Теперь «Локомотиву» играть без своего капитана с «Зенитом». А «Краснодару» без главной звезды и второго бомбардира РПЛ — с «Оренбургом», ЦСКА и «Рубином». Интересно, кстати, звездного колумбийца отпустят теперь досрочно в отпуск или в воспитательных целях помаринуют на базе? Напрашивается, конечно, трудовая повинность за несдержанность.

Михаил Галактионов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Но самое удивительное, что тур не ограничился двумя вспышками. Компанию футболистам составил и ранее максимально сдержанный главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов. Он в телеинтервью охарактеризовал случившееся в Самаре матерным словом. И теперь тоже пропустит матч с «Зенитом», а также с «Уралом» 8 декабря.

Все трое подставили свои команды и заслуженную порцию критики получат. Кордобу не спасут даже оправдания, что он адресовал жест не судье, а партнеру. Это тоже считается неспортивным поведением и карается удалением.

Адекватны ли санкции? Тут КДК РФС не открывал Америку, а шел по преценденту. Макаров предложил судьям билет в цирк — получил «1+1». У Баринова схожий проступок — идентичное наказание. «Жест Соболева» стоил спартаковцу дисквалификации по схеме «3+1», то же самое у Кордобы.

Но вместе с обвинительными речами отметим еще и то, что жизнь в РПЛ бьет ключом, отсюда и перехлесты. Галактионов и Баринов не просто так сорвались — их команда вела к 93-й минуте со счетом 3:1. Сумасшедшая развязка с пенальти и двумя голами в добавленное время кому угодно снесет голову. «Краснодар» же — главный возмутитель спокойствия. Лидер по итогам первого круга. К «быкам» сейчас повышенное внимание, они играют под серьезным давлением. Разочарование после потери очков в матче, где Кордоба открыл счет, для них огромное.

Эмоции, конечно, надо контролировать, но без них футбол мертв. Так что принять действия футболистов и тренера мы не можем, а вот понять — вполне. Особенно те из нас, кто сам играл в футбол хотя бы на любительском уровне.