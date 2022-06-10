Гильермо Абаскаль: что известно о новом тренере «Спартака»

Гильермо Абаскаль родился 13 апреля 1989 года, ему 33 года. Уроженец Испании, свободно говорит на нескольких языках. Входит в тройку самых молодых тренеров в истории РПЛ.

Детские годы

Будущий тренер — испанец, родился в Севилье, Андалусия. Футболом начал заниматься рано, но на любительском уровне, в местной команде AD Heliopolis CF. В возрасте 11 лет, в 2001 году, пришел в академию «Барселоны» La Masia и задержался там на три года. В 2004 году стал нападающим в «Севилье». Удача Абаскалю не сопутствовала, и вскоре он оставил профессиональный спорт, продолжая выступать на любительском уровне за UDE Abre и CD Abono.

В 18 лет Абаскаль поступил в Университет Пабло де Олавиде и еще год учился в Университете Алгарве. Тема его магистерской диссертации: «Физическая подготовка и реабилитация футболистов после травм».

Гильермо Абаскаль. Фото Global Look Press

Тренерская карьера

Несмотря на сравнительно молодой возраст, Абаскаль успел отметиться в качестве тренера не только в родной Испании, но и по всему миру: до переезда в Россию он возглавлял команды из Швейцарии и Греции.

Карьера в «Севилье»

В 2013 году Абаскаль, уже защитивший магистерскую, стал тренером по фитнесу в юношеской команде «Севильи».

Спустя три года ему доверили должность тренера: в 2016-м молодой специалист возглавил команду «Севильи» Infantil B, но задержался в ней ровно на год.

С 2017 года началась зарубежная карьера Абаскаля.

Карьера в «Кьяссо»

В 2017-м Абаскаль переехал в Швейцарию и начал тренировать клуб «Кьяссо». Этот опыт был неудачным: из восьми матчей команда проиграла шесть. Такой результат не мог устроить руководство клуба, и в 2018 году Абаскаль был уволен с должности тренера.

Гильермо Абаскаль. Фото Global Look Press

Карьера в «Лугано»

Меньше чем через неделю после увольнения из «Кьяссо» услуги Гильермо Абаскаля потребовались ФК «Лугано» из швейцарской суперлиги. На момент появления нового тренера команда находилась на девятом месте и могла покинуть суперлигу. В «Лугано» Абаскаль провел наиболее успешный сезон: он сумел добиться того, что клуб не только избежал вылета, но и занял восьмую строчку.

Карьера в «Асколи»

В 2019 году Абаскаль переехал из Швейцарии в Италию и стал тренировать молодежную команду клуба «Асколи». В начале 2020 года он временно возглавил основную команду «Асколи». В апреле того же года Абаскаль был назначен главным тренером на постоянной основе.

Гильермо Абаскаль. Фото Getty Images Фото Getty Images

Карьера в 2021-2022 годах

В 2021 году неугомонный Абаскаль снова сменил страну и начал тренировать греческий клуб «Волос». Уже феврале 2022 года он вернулся в Швейцарию и возглавил «Базель».

10 июня 2022 года Гильермо Абаскаль назначен главным тренером московского «Спартака».

Какая зарплата у Абаскаля?

Условия контракта нового тренера «Спартака» пока не разглашались. Неизвестно, во сколько были оценены его услуги, а также на какой срок заключен контракт.

Абаскаль: статистика

В качестве тренера Абаскаль достиг следующих результатов:

— побед — 25;

— ничьих — 20;

— поражений — 32.

Фото нового тренера «Спартака»

Гильермо Абаскаль. Фото Global Look Press

Гильермо Абаскаль. Фото Global Look Press