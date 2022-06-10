Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 17:30

Гильермо Абаскаль: что известно о новом тренере «Спартака»

Мария Сальникова
Читать «СЭ» в
Гильермо Абаскаль.
Фото Getty Images
Гильермо Абаскаль.
Фото Getty Images
Гильермо Абаскаль.
Фото Global Look Press
Гильермо Абаскаль.
Фото Global Look Press
Гильермо Абаскаль.
Фото Global Look Press
Гильермо Абаскаль.
Фото Global Look Press
Гильермо Абаскаль.
Фото Global Look Press
1/7
Гильермо Абаскаль родился 13 апреля 1989 года, ему 33 года. Уроженец Испании, свободно говорит на нескольких языках. Входит в тройку самых молодых тренеров в истории РПЛ.

Детские годы

Будущий тренер — испанец, родился в Севилье, Андалусия. Футболом начал заниматься рано, но на любительском уровне, в местной команде AD Heliopolis CF. В возрасте 11 лет, в 2001 году, пришел в академию «Барселоны» La Masia и задержался там на три года. В 2004 году стал нападающим в «Севилье». Удача Абаскалю не сопутствовала, и вскоре он оставил профессиональный спорт, продолжая выступать на любительском уровне за UDE Abre и CD Abono.

В 18 лет Абаскаль поступил в Университет Пабло де Олавиде и еще год учился в Университете Алгарве. Тема его магистерской диссертации: «Физическая подготовка и реабилитация футболистов после травм».

Гильермо Абаскаль. Фото Global Look Press
Гильермо Абаскаль.
Фото Global Look Press

Тренерская карьера

Несмотря на сравнительно молодой возраст, Абаскаль успел отметиться в качестве тренера не только в родной Испании, но и по всему миру: до переезда в Россию он возглавлял команды из Швейцарии и Греции.

Гильермо Абаскаль. Тактический ботаник, чей талант оценил Эмери и который защищал Чалова. Что нужно знать о новом тренере «Спартака»

Карьера в «Севилье»

В 2013 году Абаскаль, уже защитивший магистерскую, стал тренером по фитнесу в юношеской команде «Севильи».

Спустя три года ему доверили должность тренера: в 2016-м молодой специалист возглавил команду «Севильи» Infantil B, но задержался в ней ровно на год.

С 2017 года началась зарубежная карьера Абаскаля.

Гильермо Абаскаль. Добро пожаловать в ад, мистер Абаскаль. «Спартак» назначил нового тренера

Карьера в «Кьяссо»

В 2017-м Абаскаль переехал в Швейцарию и начал тренировать клуб «Кьяссо». Этот опыт был неудачным: из восьми матчей команда проиграла шесть. Такой результат не мог устроить руководство клуба, и в 2018 году Абаскаль был уволен с должности тренера.

Гильермо Абаскаль. Фото Global Look Press
Гильермо Абаскаль.
Фото Global Look Press

Карьера в «Лугано»

Меньше чем через неделю после увольнения из «Кьяссо» услуги Гильермо Абаскаля потребовались ФК «Лугано» из швейцарской суперлиги. На момент появления нового тренера команда находилась на девятом месте и могла покинуть суперлигу. В «Лугано» Абаскаль провел наиболее успешный сезон: он сумел добиться того, что клуб не только избежал вылета, но и занял восьмую строчку.

Гильермо Абаскаль. «Назначение Абаскаля в «Спартак» выглядит катастрофой». Взгляд из Европы

Карьера в «Асколи»

В 2019 году Абаскаль переехал из Швейцарии в Италию и стал тренировать молодежную команду клуба «Асколи». В начале 2020 года он временно возглавил основную команду «Асколи». В апреле того же года Абаскаль был назначен главным тренером на постоянной основе.

Гильермо Абаскаль. Фото Getty Images
Гильермо Абаскаль. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Карьера в 2021-2022 годах

В 2021 году неугомонный Абаскаль снова сменил страну и начал тренировать греческий клуб «Волос». Уже феврале 2022 года он вернулся в Швейцарию и возглавил «Базель».

10 июня 2022 года Гильермо Абаскаль назначен главным тренером московского «Спартака».

Гильермо Абаскаль. Абаскаля искал Каттани, а согласовывал Федун. С уходом Ваноли «Спартаку» давно все было ясно

Какая зарплата у Абаскаля?

Условия контракта нового тренера «Спартака» пока не разглашались. Неизвестно, во сколько были оценены его услуги, а также на какой срок заключен контракт.

Гильермо Абаскаль. «Попадают люди посторонние, это кошмар!» Реакция соцсетей на назначение Абаскаля в «Спартак»

Абаскаль: статистика

В качестве тренера Абаскаль достиг следующих результатов:

— побед — 25;
— ничьих — 20;
— поражений — 32.

Фото нового тренера «Спартака»

Гильермо Абаскаль. Фото Global Look Press
Гильермо Абаскаль.
Фото Global Look Press
Гильермо Абаскаль. Фото Global Look Press
Гильермо Абаскаль.
Фото Global Look Press
Гильермо Абаскаль. Фото Global Look Press
Гильермо Абаскаль.
Фото Global Look Press
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Загитова гонится за Плющенко: кто дольше всех не объявляет об уходе из спорта и с какой целью?
Воспитанник «Барсы», помощник помощника «тренеришки». Кто такой Гильермо Абаскаль, которого «Спартак» назначил главным тренером
Материалы сюжета: «Спартак»: вместо Ваноли — Абаскаль
«Попадают люди посторонние, это кошмар!» Реакция соцсетей на назначение Абаскаля в «Спартак»
«Назначение Абаскаля в «Спартак» выглядит катастрофой». Взгляд из Европы
Мостовой о назначении Абаскаля в «Спартак»: «В клуб попадают посторонние люди. Кошмар какой-то»
«Спартак» за один день поменял тренера — вместо Ваноли пришел Абаскаль: основная информация
Глушаков об Абаскале в «Спартаке»: «Можно было и российского тренера назначить»
Тактический ботаник, чей талант оценил Эмери и который защищал Чалова. Что нужно знать о новом тренере «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Попадают люди посторонние, это кошмар!» Реакция соцсетей на назначение Абаскаля в «Спартак»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости