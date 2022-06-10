Гильермо Абаскаль: что известно о новом тренере «Спартака»
Детские годы
Будущий тренер — испанец, родился в Севилье, Андалусия. Футболом начал заниматься рано, но на любительском уровне, в местной команде AD Heliopolis CF. В возрасте 11 лет, в 2001 году, пришел в академию «Барселоны» La Masia и задержался там на три года. В 2004 году стал нападающим в «Севилье». Удача Абаскалю не сопутствовала, и вскоре он оставил профессиональный спорт, продолжая выступать на любительском уровне за UDE Abre и CD Abono.
В 18 лет Абаскаль поступил в Университет Пабло де Олавиде и еще год учился в Университете Алгарве. Тема его магистерской диссертации: «Физическая подготовка и реабилитация футболистов после травм».
Тренерская карьера
Несмотря на сравнительно молодой возраст, Абаскаль успел отметиться в качестве тренера не только в родной Испании, но и по всему миру: до переезда в Россию он возглавлял команды из Швейцарии и Греции.
Карьера в «Севилье»
В 2013 году Абаскаль, уже защитивший магистерскую, стал тренером по фитнесу в юношеской команде «Севильи».
Спустя три года ему доверили должность тренера: в 2016-м молодой специалист возглавил команду «Севильи» Infantil B, но задержался в ней ровно на год.
С 2017 года началась зарубежная карьера Абаскаля.
Карьера в «Кьяссо»
В 2017-м Абаскаль переехал в Швейцарию и начал тренировать клуб «Кьяссо». Этот опыт был неудачным: из восьми матчей команда проиграла шесть. Такой результат не мог устроить руководство клуба, и в 2018 году Абаскаль был уволен с должности тренера.
Карьера в «Лугано»
Меньше чем через неделю после увольнения из «Кьяссо» услуги Гильермо Абаскаля потребовались ФК «Лугано» из швейцарской суперлиги. На момент появления нового тренера команда находилась на девятом месте и могла покинуть суперлигу. В «Лугано» Абаскаль провел наиболее успешный сезон: он сумел добиться того, что клуб не только избежал вылета, но и занял восьмую строчку.
Карьера в «Асколи»
В 2019 году Абаскаль переехал из Швейцарии в Италию и стал тренировать молодежную команду клуба «Асколи». В начале 2020 года он временно возглавил основную команду «Асколи». В апреле того же года Абаскаль был назначен главным тренером на постоянной основе.
Карьера в 2021-2022 годах
В 2021 году неугомонный Абаскаль снова сменил страну и начал тренировать греческий клуб «Волос». Уже феврале 2022 года он вернулся в Швейцарию и возглавил «Базель».
10 июня 2022 года Гильермо Абаскаль назначен главным тренером московского «Спартака».
Какая зарплата у Абаскаля?
Условия контракта нового тренера «Спартака» пока не разглашались. Неизвестно, во сколько были оценены его услуги, а также на какой срок заключен контракт.
Абаскаль: статистика
В качестве тренера Абаскаль достиг следующих результатов:
— побед — 25;
— ничьих — 20;
— поражений — 32.
Фото нового тренера «Спартака»
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0