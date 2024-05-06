Сутормин: «Пока шансы остаться в РПЛ у «Сочи» есть — надо играть»
Полузащитник «Сочи» Алексей Сутормин поделился мнением о матче 27-го тура РПЛ с «Динамо» (2:3).
— Мало было положительного, — приводит слова Сутормина «Евро-Футбол.Ру». — Понятно, что играть можно хорошо и не очень, но в нашем случае самое главное — это очки, которых сейчас не хватает.
— Есть ли надежда попасть хотя бы в стыковые матчи, ведь теоретические шансы еще остаются?
— Пока шансы есть — надо играть. Осталось три матча, и постараемся их выиграть. А там уже будем смотреть, как будут складываться обстоятельства.
— Теперь уже не только от вас будет зависеть сохранение прописки, а от конкурентов тоже. Это не придаст скованности?
— Нет. Мы и так понимали, что находимся в тяжелой ситуации. Надо в первую очередь сделать все, что зависит от нас, а потом уже смотреть на конкурентов.
— Какие планы на будущее у вас? Вы в аренде без права обязательного выкупа?
— Я вернусь в «Зенит» после окончания сезона, а там посмотрим. Буду разговаривать с руководством и тренерским штабом. Потом примем решение.
«Сочи» после 27 матчей занимает последнее место в турнирной таблице, отставая от 14-й строчки, которую занимает «Балтика», на 6 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|15
|5
|6
|44-23
|50
|
2
|Краснодар
|27
|14
|8
|5
|41-26
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|37-31
|43
|
5
|Локомотив
|26
|10
|11
|5
|44-37
|41
|
6
|Кр. Советов
|27
|11
|7
|9
|44-37
|40
|
7
|Ростов
|26
|11
|7
|8
|39-39
|40
|
8
|ЦСКА
|26
|9
|11
|6
|45-36
|38
|
9
|Рубин
|26
|10
|7
|9
|24-31
|37
|
10
|Ахмат
|27
|9
|5
|13
|30-38
|32
|
11
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
12
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
13
|Факел
|26
|6
|9
|11
|19-28
|27
|
14
|Балтика
|26
|7
|5
|14
|28-32
|26
|
15
|Урал
|26
|6
|7
|13
|25-40
|25
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|4.05
|17:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|2 : 1
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|0 : 1
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|3 : 2
|5.05
|19:00
|
Пари НН – Спартак
|0 : 0
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|- : -
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
|- : -
|6.05
|20:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|6.05
|20:30
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3