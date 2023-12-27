Алаев о снежном матче «Балтика» — «Спартак»: «Это прокол лиги. Регламентирующие документы нуждаются в ревизии»

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о проведении матчей премьер-лиги в снегопад.

«Я уже извинился за матч «Балтика» — «Спартак». Абсолютно точно можно сказать, что это прокол лиги. Просто не было красных мячей там, где они должны были быть. По действующему регламенту клуб заявляет только один комплект формы за семь дней до матча, а о резервной там нет ни слова. Также по регламенту разметку на поле выбирает арбитр. Регламентирующие документы точно нуждаются в ревизии. Должна быть возможность обязать команды брать с собой второй комплект в условиях пониженной смотрибельности матча с точки зрения основного вещателя», — сказал Алаев.

Матч 16-го тура РПЛ «Балтика» — «Спартак» (0:2) прошел в Калининграде 25 ноября в снегопад: в начале первого тайма игру прерывали для очистки поля от снега, по этой же причине начало второго тайма было задержано на 11 минут.