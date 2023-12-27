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Сегодня, 18:48

Алаев о снежном матче «Балтика» — «Спартак»: «Это прокол лиги. Регламентирующие документы нуждаются в ревизии»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев высказался о проведении матчей премьер-лиги в снегопад.

«Я уже извинился за матч «Балтика» — «Спартак». Абсолютно точно можно сказать, что это прокол лиги. Просто не было красных мячей там, где они должны были быть. По действующему регламенту клуб заявляет только один комплект формы за семь дней до матча, а о резервной там нет ни слова. Также по регламенту разметку на поле выбирает арбитр. Регламентирующие документы точно нуждаются в ревизии. Должна быть возможность обязать команды брать с собой второй комплект в условиях пониженной смотрибельности матча с точки зрения основного вещателя», — сказал Алаев.

Матч 16-го тура РПЛ «Балтика» — «Спартак» (0:2) прошел в Калининграде 25 ноября в снегопад: в начале первого тайма игру прерывали для очистки поля от снега, по этой же причине начало второго тайма было задержано на 11 минут.

РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
Александр Алаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

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