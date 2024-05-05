«Ахмат» хочет оставить Адиева главным тренером на следующий сезон

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров ответил на вопрос «СЭ» о будущем тренера Магомеда Адиева в клубе при сохранении команды в РПЛ.

«Приложим все усилия, чтобы он остался», — сказал Айдамиров «СЭ».

«Ахмат» с 32 очками идет десятым в турнирной таблице. Грозненцы одержали четыре победы в РПЛ подряд.

46-летний специалист возглавил «Ахмат» в начале апреля, подписав контракт с грозненским клубом до конца сезона. Адиев совмещает работу в клубе и сборной Казахстана.