Без связи и вне протокола — что запрещено делать Абаскалю и Карпину?

Сегодня контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал на разные сроки главных тренеров «Спартака» и «Ростова». Что означает это наказание на практике для Гильермо Абаскаля и Валерия Карпина?

В соответствии с пунктом 3 статьи 17 дисциплинарного регламента РФС, «дисквалифицированное лицо не должно включаться в протокол матча».

Абаскаль и Карпин могут находиться на трибуне во время матча. Но не вправе «располагаться в непосредственной близости к игровому полю».

В регламенте также говорится, что «дисквалифицированное лицо не вправе до, во время и после матча, в течение которого реализуется его дисквалификация:

— исполнять свои обязанности, предусмотренные регламентом соревнования (в том числе присутствовать на пресс-конференциях и давать флеш-интервью);

— находиться в подтрибунном помещении стадиона, где проводится матч, в раздевалках команд и игровой зоне, включая технические зоны;

— связываться с любым лицом, участвующим в матче (игроками, персоналом команды), посредством любых средств».

Остается вопрос, кто и как может и должен за этим следить во время матчей 18-го тура «Спартак» — «Крылья Советов» и «Ахмат» — «Ростов».