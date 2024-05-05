Илич — о стиле «Пари НН»: «Любой тренер хочет играть в атакующий футбол, но нужно время»
Главный тренер «Пари НН» Саша Илич рассказал о состоянии команды после матча со «Спартаком» (0:0) в 27-м туре РПЛ.
— Как сейчас оцените психологическое состояние команды?
— Сложно было поменять игру. У нас было мало времени. До конца сезона осталось три матча. Когда у нас будет больше времени, мы сможем перейти на другое качество игры. Но для этого нам нужно время. Безусловно, команда должна оставаться в премьер-лиге.
— В этом матче «Пари НН» владел мячом 19 процентов времени. Сколько вам нужно, чтобы привить команде свой футбол?
— Конечно, и соперник хочет играть с мячом. Сложно сказать. Любой тренер хочет играть в атакующий, красивый футбол. Но для этого нам нужно время.
— Стоит ли ждать в матче с «Сочи» оборонительный футбол?
— Конечно, много зависит от соперника. Успел посмотреть игру «Сочи» — «Динамо». У «Сочи» есть качественные игроки.
— Есть ли у вас уверенность в том, что команда останется в РПЛ?
— Я надеюсь на это, — сказал Илич.
«Пари НН» (29) поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. Нижегородцы прервали шестиматчевую серию поражений в первой игре под руководством Илича.
В следующем туре «Спартак» на своем поле примет «Краснодар». Игра пройдет 11 мая. «Пари НН» на день позже в гостях сыграет с «Сочи».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|15
|5
|6
|44-23
|50
|
2
|Краснодар
|27
|14
|8
|5
|41-26
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|37-31
|43
|
5
|Локомотив
|26
|10
|11
|5
|44-37
|41
|
6
|Кр. Советов
|27
|11
|7
|9
|44-37
|40
|
7
|Ростов
|26
|11
|7
|8
|39-39
|40
|
8
|ЦСКА
|26
|9
|11
|6
|45-36
|38
|
9
|Рубин
|26
|10
|7
|9
|24-31
|37
|
10
|Ахмат
|27
|9
|5
|13
|30-38
|32
|
11
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
12
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
13
|Факел
|26
|6
|9
|11
|19-28
|27
|
14
|Балтика
|26
|7
|5
|14
|28-32
|26
|
15
|Урал
|26
|6
|7
|13
|25-40
|25
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|4.05
|17:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|2 : 1
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|0 : 1
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|3 : 2
|5.05
|19:00
|
Пари НН – Спартак
|0 : 0
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|- : -
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
|- : -
|6.05
|20:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|6.05
|20:30
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3