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Сегодня, 00:12

Гладилин: «Теперь «Спартаку» нужно сосредоточиться на Кубке России»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал ничью в матче 27-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:0).

«Да, сейчас уже можно говорить, что третье место «Спартак» не займет по итогам сезона. Но давайте будем честными — если бы красно-белые сегодня и победили бы, то бронзовые медали все равно было бы крайне сложно завоевать, ведь вряд ли, что кто-то из лидирующей тройки откровенно провалит оставшиеся туры.

Что касается самой игры, то здесь все довольно просто — игра была ничейная и такой результат полностью закономерен. Теперь «Спартаку» нужно сосредоточиться на Кубке России, ведь там теоретически можно добиться успеха", — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

«Спартак» (43 очка) остается на четвертом месте в РПЛ. «Пари НН» (29) поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице. Нижегородцы прервали шестиматчевую серию поражений в первой игре под руководством нового главного тренера Саши Илича.

В следующем туре «Спартак» на своем поле примет «Краснодар». Игра пройдет 11 мая. «Пари НН» на день позже в гостях сыграет с «Сочи».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-gladilin-teper-spartaku-nuzhno-sosredotochit-sya-na-kubke-rossii/
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
12
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 3 : 2
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 0 : 0
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
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Локомотив

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И К Ж
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ЦСКА

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Кирилл Гоцук

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