Гладилин: «Теперь «Спартаку» нужно сосредоточиться на Кубке России»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал ничью в матче 27-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:0).

«Да, сейчас уже можно говорить, что третье место «Спартак» не займет по итогам сезона. Но давайте будем честными — если бы красно-белые сегодня и победили бы, то бронзовые медали все равно было бы крайне сложно завоевать, ведь вряд ли, что кто-то из лидирующей тройки откровенно провалит оставшиеся туры.

Что касается самой игры, то здесь все довольно просто — игра была ничейная и такой результат полностью закономерен. Теперь «Спартаку» нужно сосредоточиться на Кубке России, ведь там теоретически можно добиться успеха", — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

«Спартак» (43 очка) остается на четвертом месте в РПЛ. «Пари НН» (29) поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице. Нижегородцы прервали шестиматчевую серию поражений в первой игре под руководством нового главного тренера Саши Илича.

В следующем туре «Спартак» на своем поле примет «Краснодар». Игра пройдет 11 мая. «Пари НН» на день позже в гостях сыграет с «Сочи».