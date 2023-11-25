Два камбэка, дубль Бителло, победный гол Тюкавина: «Динамо» снова побеждает ЦСКА
ЦСКА и «Динамо» делили третье место по итогам первого круга. Именно эти два клуба многими признаются главными претендентами на бронзу — золото и серебро словно заранее отдаются «Краснодару» и «Зениту». Компанию красно-синим и бело-голубым по набранным очкам составляли «Крылья», которые чуть раньше в субботу сыграли вничью с «Локомотивом». Так что в братском дерби решалось, кто единолично выходил на третью строчку. Для этого надо было побеждать.
Армейцы давно испытывают кадровые проблемы. Тот же Дивеев на «ВЭБ Арене» был не на поле, а комментировал игру по ТВ. Владимир Федотов уже привык к отсутствию травмированных, у Марцела Лички же потери свежие. В сборных повреждения получили сразу два правых защитника — Даса и Бессмертный. Так что противостоять главному открытию сезона — шустрому Файзуллаеву — предстояло 34-летнему ветерану Паршивлюку. Из-за перебора карточек отсутствовал также мексиканец Чавес. Зато вернулся после травмы Смолов — именно он забил победный гол с пенальти Акинфееву в первом круге.
Тогда, к слову, ЦСКА повел в счете — на шестой минуте отличился Заболотный. Теперь ситуация практически повторилась, только команды поменялись местами — снова гости отличились в самом дебюте, разве что на минуту позже. Лаксальт отправил один на один Бителло, а тот перехитрил Акинфеева — показал, что бьет в дальний, направив мяч в ближний угол — 0:1.
В августе хозяева (бело-голубые) отыгрались и оформили волевую победу во втором тайме, сейчас же принимающая сторона (красно-синие) перевернула игру еще до перерыва, забив два мяча в ответ. И снова, как во многих последних матчах, самым заметным стал Файзуллаев. Сначала он сам минимальным рикошетом от ноги Фомина заставил ошибиться Лещука, пропустившего простой мяч. А затем точно навесил на голову Заболотному — 2:1.
Для «Динамо» печальный исход первого тайма. У гостей, помимо гола, было еще несколько неплохих моментов, в первую очередь у Смолова. Но ЦСКА атаковал куда острее и разнообразнее, так что заслуженно повел в счете. Армейцы здорово прессинговали, подолгу не давая сопернику выйти со своей половины поля. И, очевидно, сделали ставку на левый фланг, где Гайич и Файзуллаев часто оставались против одного Паршивлюка. Ветерану и так-то уже непросто в интенсивном футболе, а здесь он еще и остался без помощи Макарова.
Бело-голубые вновь забыли о балансе, их крайние полузащитники больше думали об атаке, чем об обороне, за счет чего у ЦСКА постоянно возникали свободные зоны и масса предложений в атаке. Гостям повезло еще, что хозяева ограничились всего двумя голами — Заболотный пробил в крестовину, Файзуллаев не реализовал выход один на один, не закончились точными ударами и еще пяток опаснейших проникновений в штрафную.
Личке надо было что-то менять, и он уже в перерыве снял пассивных Макарова и Смолова, выпустив Нгамале и Карраскаля. Это снова перевернуло игру
Экс-армеец в итоге стал одним из героев. Именно Хорхе начал голевую атаку в начале второй половины — колумбиец точно забросил в штрафную на голову Тюкавину, а тот скинул одинокому Бителло — 2:2.
Акинфеев мог и выручить, но по пути в ворота мяч встретился с ногой Роши. А на 74-й минуте Карраскаль пробил; рикошет — и Тюкавин прошил голкипера! 2:3 — молодой форвард забивает в четвертом матче подряд.
ЦСКА провел блестящий первый тайм, полностью переиграв в нем «Динамо», однако этого оказалось мало. На вторую половину не хватило ни сил, ни эмоций, а усилить игру было некем — в запасе из игроков первого плана оставался лишь Давила.
Бело-голубые же, потерпев до перерыва, смогли мощно усилить игру, выпустив свеженьких футболистов сборных Камеруна и Колумбии. Карраскаль действовал куда глубже Смолова, при этом став заметным в атаке. А Нгамале сильно помог Паршивлюку в обороне, моменты у красно-синих перестали появляться. Важнейшая победа для «Динамо», которое не проигрывает уже два месяца, выводит команду Лички на чистое третье место.
ЦСКА же рискует пропустить вперед не только «Крылья», но и «Спартак», играющий в Калининграде следом.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
3
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
4
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
|
5
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|
6
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
7
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|3 : 3
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|3 : 0
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|2 : 3
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3