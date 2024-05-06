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Сегодня, 02:13

Салихова — о 50 очках лидеров РПЛ: «В каких странах еще такая низкая результативность?»

Сергей Разин
корреспондент
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Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«На моей памяти впервые после 27 туров у лидера чемпионата всего 50 очков. Интересно посмотреть статистику, в каких странах еще такая низкая результативность», — приводит слова Салиховой Sport24.

Три команды имеют по 50 очков — «Зенит», «Краснодар» и «Динамо». Петербуржцы, занимающие первую строчку, имеют игру в запасе.

Источник: https://sport24.ru/football/news-644679-zarema-o-50-ochkakh-liderov-rpl-v-kakikh-stranakh-yeshche-takaya-nizkaya-rezultativnost
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
Зарема Салихова
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
12
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 3 : 2
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 0 : 0
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
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Краснодар

 14
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Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 12
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Динамо

 8
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Спартак

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И К Ж
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ЦСКА

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