Салихова — о 50 очках лидеров РПЛ: «В каких странах еще такая низкая результативность?»

Читать «СЭ» в

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«На моей памяти впервые после 27 туров у лидера чемпионата всего 50 очков. Интересно посмотреть статистику, в каких странах еще такая низкая результативность», — приводит слова Салиховой Sport24.

Три команды имеют по 50 очков — «Зенит», «Краснодар» и «Динамо». Петербуржцы, занимающие первую строчку, имеют игру в запасе.