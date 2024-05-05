Гоцук об Иличе: «С новым тренером мы только несколько дней. Привыкаем к требованиям»

Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук прокомментировал назначение Саши Илича на пост главного тренера клуба.

46-летний специалист возглавил команду 4 мая, подписав контракт до 30 июня 2025 года. Под его руководством нижегородцы сыграли вничью в матче 27-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).

«Смена тренера? Встряска после такого есть всегда. С новым тренером мы только несколько дней. Привыкаем к новым требованиям. Цивилизованно попрощались с Юраном. Все было солидно. Первое впечатление от Илича? Пока не могу сказать», — сказал Гоцук.

На данный момент «Пари НН» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.

12 мая команда из Нижнего Новгорода проведет выездную встречу с «Сочи».