Пошли вы на... принцип. Дисквалификации как главное лицемерие РПЛ. Мнение Егорова
Мнение
Сначала я увидел, что Михаила Галактионова дисквалифицируют на два матча за слово «блудство» (с одной фонетической заменой, не меняющей значение). Джона Кордобу на три — за прикосновение к паху, а Дмитрия Баринова — на один за слово «позор» в адрес судей.
Затем я зашел на другую станичку в интернете и решил посмотреть пару шоу, которые делают под эгидой главных партнеров и спонсоров РПЛ и РФС. И что же я там увидел и услышал?
А увидел и услышал я все вариации матерных слов, жестов и оценочных суждений от игроков, тренеров и официальных лиц российского футбола. И я подумал: почему их всех вместе с самой лигой еще не убрали?
Но я пошел еще дальше, посмотрел шоу и интервью российских артистов, в том числе — заслуженных и финансируемых крупнейшими российскими компаниями, включая государственные. И, представляете, — там то же «блудство» во всевозможных вариациях. И я подумал: почему этих «деятелей культуры» еще не убрали?
И тут пришла еще одна мысль: а что если составить список всех, кто показывает жесты и ведет себя ненормативно, да отправить обращение в КДК? И, знаете что, это будет славная охота — ведь ни одного яркого, эмоционального человека вне листа не останется.
ОтКДКтим всех — и тогда наша жизнь пройдет под веселое молчание, мычание, бэканье, мэканье с редким вкраплением использованных образов и вежливых слов. Вечность пахнет... Впрочем, это другая песня.
А мотив нашей прост.
Карая в административном восторге тренеров и футболистов за редкие проявления эмоций, мы делаем наш футбол роботоподобным, а участников шоу — страусами, которым легче спрятать голову в песок, чем выйти к СМИ и сказать то, что они реально думают.
Наказывая направо и налево за случайно проскочившее матерное слово, мы лицемерно отрицаем все, что происходит на иных площадках — от культуры до литературы.
Рисуя из себя непримиримых судей, мы думаем, что пошли на принцип. А на самом деле просто идем на...
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|16
|9
|5
|2
|25-13
|32
|
3
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
4
|Спартак
|16
|8
|3
|5
|23-22
|27
|
5
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
|
6
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|
7
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
|
8
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
9
|Пари НН
|16
|6
|3
|7
|14-15
|21
|
10
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|24-27
|20
|
11
|Факел
|16
|5
|4
|7
|14-18
|19
|
12
|Урал
|16
|5
|4
|7
|18-25
|19
|
13
|Оренбург
|16
|3
|5
|8
|17-25
|14
|
14
|Ахмат
|16
|3
|4
|9
|16-22
|13
|
15
|Балтика
|16
|3
|3
|10
|12-23
|12
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
|2.12
|14:00
|
Факел – Балтика
|- : -
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|- : -
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|13
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|13
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|12
|1
|3