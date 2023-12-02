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Судейство

Сегодня, 08:30

Пошли вы на... принцип. Дисквалификации как главное лицемерие РПЛ. Мнение Егорова

Дмитрий Егоров
Автор отдела футбола
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Михаил Галактионов и Дмитрий Баринов
Михаил Галактионов и Дмитрий Баринов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Острый взгляд обозревателя «СЭ» на последние решения КДК РФС.

Мнение

Сначала я увидел, что Михаила Галактионова дисквалифицируют на два матча за слово «блудство» (с одной фонетической заменой, не меняющей значение). Джона Кордобу на три — за прикосновение к паху, а Дмитрия Баринова — на один за слово «позор» в адрес судей.

Затем я зашел на другую станичку в интернете и решил посмотреть пару шоу, которые делают под эгидой главных партнеров и спонсоров РПЛ и РФС. И что же я там увидел и услышал?

А увидел и услышал я все вариации матерных слов, жестов и оценочных суждений от игроков, тренеров и официальных лиц российского футбола. И я подумал: почему их всех вместе с самой лигой еще не убрали?

Но я пошел еще дальше, посмотрел шоу и интервью российских артистов, в том числе — заслуженных и финансируемых крупнейшими российскими компаниями, включая государственные. И, представляете, — там то же «блудство» во всевозможных вариациях. И я подумал: почему этих «деятелей культуры» еще не убрали?

Дмитрий Баринов, Михаил Галактионов и&nbsp;Джон Кордоба. Баринов и Галактионов пропустят игру с «Зенитом», Кордоба — четыре матча. Итоги заседания КДК РФС

И тут пришла еще одна мысль: а что если составить список всех, кто показывает жесты и ведет себя ненормативно, да отправить обращение в КДК? И, знаете что, это будет славная охота — ведь ни одного яркого, эмоционального человека вне листа не останется.

ОтКДКтим всех — и тогда наша жизнь пройдет под веселое молчание, мычание, бэканье, мэканье с редким вкраплением использованных образов и вежливых слов. Вечность пахнет... Впрочем, это другая песня.

Футболист Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

А мотив нашей прост.

Карая в административном восторге тренеров и футболистов за редкие проявления эмоций, мы делаем наш футбол роботоподобным, а участников шоу — страусами, которым легче спрятать голову в песок, чем выйти к СМИ и сказать то, что они реально думают.

Наказывая направо и налево за случайно проскочившее матерное слово, мы лицемерно отрицаем все, что происходит на иных площадках — от культуры до литературы.

Рисуя из себя непримиримых судей, мы думаем, что пошли на принцип. А на самом деле просто идем на...

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Дмитрий Баринов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
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Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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Краснодар – Оренбург
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