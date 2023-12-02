Пошли вы на... принцип. Дисквалификации как главное лицемерие РПЛ. Мнение Егорова

Острый взгляд обозревателя «СЭ» на последние решения КДК РФС.

Мнение

Сначала я увидел, что Михаила Галактионова дисквалифицируют на два матча за слово «блудство» (с одной фонетической заменой, не меняющей значение). Джона Кордобу на три — за прикосновение к паху, а Дмитрия Баринова — на один за слово «позор» в адрес судей.

Затем я зашел на другую станичку в интернете и решил посмотреть пару шоу, которые делают под эгидой главных партнеров и спонсоров РПЛ и РФС. И что же я там увидел и услышал?

А увидел и услышал я все вариации матерных слов, жестов и оценочных суждений от игроков, тренеров и официальных лиц российского футбола. И я подумал: почему их всех вместе с самой лигой еще не убрали?

Но я пошел еще дальше, посмотрел шоу и интервью российских артистов, в том числе — заслуженных и финансируемых крупнейшими российскими компаниями, включая государственные. И, представляете, — там то же «блудство» во всевозможных вариациях. И я подумал: почему этих «деятелей культуры» еще не убрали?

И тут пришла еще одна мысль: а что если составить список всех, кто показывает жесты и ведет себя ненормативно, да отправить обращение в КДК? И, знаете что, это будет славная охота — ведь ни одного яркого, эмоционального человека вне листа не останется.

ОтКДКтим всех — и тогда наша жизнь пройдет под веселое молчание, мычание, бэканье, мэканье с редким вкраплением использованных образов и вежливых слов. Вечность пахнет... Впрочем, это другая песня.

Дмитрий Баринов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

А мотив нашей прост.

Карая в административном восторге тренеров и футболистов за редкие проявления эмоций, мы делаем наш футбол роботоподобным, а участников шоу — страусами, которым легче спрятать голову в песок, чем выйти к СМИ и сказать то, что они реально думают.

Наказывая направо и налево за случайно проскочившее матерное слово, мы лицемерно отрицаем все, что происходит на иных площадках — от культуры до литературы.

Рисуя из себя непримиримых судей, мы думаем, что пошли на принцип. А на самом деле просто идем на...

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