Илич: «Спартак» — одна из сильнейших команд России. Ценю, что мы добыли ничью»
Главный тренер «Пари НН» Саша Илич подвел итоги матча со «Спартаком» (0:0) в 27-м туре РПЛ.
— Прежде всего, я хочу поблагодарить своих игроков, — начал Илич. — Нужно оценивать их работу. Они бились до конца и заработали очень важное очко.
— Какие первые впечатления от работы с командой?
— Конечно, важно отметить, что команда хорошо поработала. Мы играли со сложным соперником. Сейчас мы находимся в тяжелой ситуации, поэтому будем биться за каждое очко. Конечно, «Спартак» — это одна из лучших команд в России, там выступают очень квалифицированные футболисты. Говорил, что нам надо играть компактно и агрессивно, только таким образом мы могли достичь результата.
— Кирилл Гоцук пропустит следующий матч из-за дисквалификации. Как будете решать данную проблему?
— Знаю, что у Кирилла перебор желтых карточек. Но у нас достаточно времени, целая неделя, чтобы посмотреть на игроков, способных заменить Гоцука на его позиции.
— Слишкович сказал, что «Пари НН» не смотрел на ворота соперника во втором тайме, желая сохранить ничью. Вы действительно отказались от атакующей игры, или соперник заставил вас так действовать?
— Сегодня были разные таймы. В первом мы пытались создавать моменты. Конечно, во втором тайме мы были уставшими. Против таких команд трудно играть. Повторюсь, «Спартак» — это одна из сильнейших команд в России. Там много футболистов, которые играют за разные сборные. Но я все равно ценю то, что мы добыли ничью и набрали сегодня очко, — сказал Илич.
«Пари НН» (29) поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. Нижегородцы прервали шестиматчевую серию поражений в первой игре под руководством Илича.
В следующем туре «Спартак» на своем поле примет «Краснодар». Игра пройдет 11 мая. «Пари НН» на день позже в гостях сыграет с «Сочи».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|15
|5
|6
|44-23
|50
|
2
|Краснодар
|27
|14
|8
|5
|41-26
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|37-31
|43
|
5
|Локомотив
|26
|10
|11
|5
|44-37
|41
|
6
|Кр. Советов
|27
|11
|7
|9
|44-37
|40
|
7
|Ростов
|26
|11
|7
|8
|39-39
|40
|
8
|ЦСКА
|26
|9
|11
|6
|45-36
|38
|
9
|Рубин
|26
|10
|7
|9
|24-31
|37
|
10
|Ахмат
|27
|9
|5
|13
|30-38
|32
|
11
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
12
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
13
|Факел
|26
|6
|9
|11
|19-28
|27
|
14
|Балтика
|26
|7
|5
|14
|28-32
|26
|
15
|Урал
|26
|6
|7
|13
|25-40
|25
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|4.05
|17:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|2 : 1
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|0 : 1
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|3 : 2
|5.05
|19:00
|
Пари НН – Спартак
|0 : 0
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|- : -
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
|- : -
|6.05
|20:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|6.05
|20:30
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3