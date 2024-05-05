Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:19

Илич: «Спартак» — одна из сильнейших команд России. Ценю, что мы добыли ничью»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич подвел итоги матча со «Спартаком» (0:0) в 27-м туре РПЛ.

— Прежде всего, я хочу поблагодарить своих игроков, — начал Илич. — Нужно оценивать их работу. Они бились до конца и заработали очень важное очко.

— Какие первые впечатления от работы с командой?

— Конечно, важно отметить, что команда хорошо поработала. Мы играли со сложным соперником. Сейчас мы находимся в тяжелой ситуации, поэтому будем биться за каждое очко. Конечно, «Спартак» — это одна из лучших команд в России, там выступают очень квалифицированные футболисты. Говорил, что нам надо играть компактно и агрессивно, только таким образом мы могли достичь результата.

— Кирилл Гоцук пропустит следующий матч из-за дисквалификации. Как будете решать данную проблему?

— Знаю, что у Кирилла перебор желтых карточек. Но у нас достаточно времени, целая неделя, чтобы посмотреть на игроков, способных заменить Гоцука на его позиции.

— Слишкович сказал, что «Пари НН» не смотрел на ворота соперника во втором тайме, желая сохранить ничью. Вы действительно отказались от атакующей игры, или соперник заставил вас так действовать?

— Сегодня были разные таймы. В первом мы пытались создавать моменты. Конечно, во втором тайме мы были уставшими. Против таких команд трудно играть. Повторюсь, «Спартак» — это одна из сильнейших команд в России. Там много футболистов, которые играют за разные сборные. Но я все равно ценю то, что мы добыли ничью и набрали сегодня очко, — сказал Илич.

«Пари НН» (29) поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. Нижегородцы прервали шестиматчевую серию поражений в первой игре под руководством Илича.

В следующем туре «Спартак» на своем поле примет «Краснодар». Игра пройдет 11 мая. «Пари НН» на день позже в гостях сыграет с «Сочи».

Саша Илич
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Лыжники Непряева и Терентьев ждут ребенка
«Спартак» сыграл вничью с «Пари НН» в матче 27-го тура РПЛ
СМИ сообщили об отправке Францией на Украину отрядов Иностранного легиона
Джикия снова в запасе, Угальде опять не забивает, команда Абаскаля вернулась? Что случилось в матче «Пари НН» - «Спартак»
ВС России взяли под полный контроль населенный пункт Очеретино в ДНР
В Чебоксарах девятилетняя школьница перевела мошенникам 1,3 млн рублей
Популярное видео
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Факел» — «Зенит», «Локомотив» — «Ростов» другие матчи
Гоцук: «Судейство в игре со «Спартаком»? Хорошее»
Стаматов — о спасении в матче со «Спартаком»: «Чистая интуиция»
Бонгонда: «Слишкович мне доверяет»
«Локомотив» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча
Слишкович: «Спартак» психологически не готов бороться за титул? Не могу такого сказать»
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бонгонда: «Слишкович мне доверяет»

Стаматов — о спасении в матче со «Спартаком»: «Чистая интуиция»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
12
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 3 : 2
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 0 : 0
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости