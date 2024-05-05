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Сегодня, 21:53

Слишкович объяснил расстановку центральных защитников в матче против «Пари НН»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович объяснил расстановку центральных защитников в матче против «Пари НН» (0:0) в 27-м туре РПЛ.

— Объясните сегодняшнюю расстановку центральных защитников.

— Это было сделано, чтобы Маслов мог подключаться вперед. Он это умеет. Я ему сказал: «Если у тебя есть возможность, не бойся, продвинься на 10-15 метров вперед». Возможно, в первом тайме ему следовало делать это еще чаще и подниматься еще выше.

— Сегодня «Спартак» часто пробовал делать забегания. Вы отрабатывали это на тренировке, чтобы пытаться вскрыть плотную оборону соперника?

— Нет. Дело просто в качестве наших игроков. Подбор исполнителей позволяет играть в такой футбол. Но когда играешь против низкого блока, ничего не выйдет, если у тебя нет игроков, отдающих быстрые передачи. Мяч должен всегда двигаться слева направо и обратно. А еще и Бонгонда, и Зиньковский умеют обыгрывать один в один. Это тоже важный фактор, — сказал Слишкович.

«Спартак» (43 очка) остается на четвертом месте в РПЛ. «Пари НН» (29) поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице. Нижегородцы прервали шестиматчевую серию поражений в первой игре под руководством нового главного тренера Саши Илича.

В следующем туре «Спартак» на своем поле примет «Краснодар». Игра пройдет 11 мая. «Пари НН» на день позже в гостях сыграет с «Сочи».

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РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
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 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
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 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
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 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
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 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
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