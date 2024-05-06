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Веденеев: «Факелу» очки нужны больше, чем «Зениту», они будут просто умирать на поле»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ против «Факела».

— Все будет зависеть от того, забьет ли «Зенит» первым в первом тайме, — приводит слова Веденеева «РБ Спорт». — Это ключевой момент. Сейчас ни одна команда в чемпионате, в том числе, «Зенит», по заказу не может одержать победу. Нужно постараться быстро открыть счет, повторюсь. «Факелу» очки нужны больше, чем «Зениту», они будут просто умирать на поле, — сказал Веденеев.

— «Факел» поставит задачу непременно победить? Или просто не пропустить, ведь одно очко в такой ситуации — тоже успех?

— Я думаю, что будет классическая борьба — подлиннее вперед — и навязать борьбу. Ну и если будут какие-то стандартные положения, то воронежцы будут рвать и метать, чтобы как-то запихать мяч в ворота. А в обороне большие шансы отстоять на ноль у «Зенита» нет этого преимущества в чужой штрафной, каким оно было еще совсем недавно, когда игроки заходили туда как нож в масло. Вопрос только в том, насколько сил хватит у «Факела» перекрывать все зоны, но к воротам близко никто никого не подпустит. «Зениту» нужно заходить в штрафную, бороться, зарабатывать пенальти, угловые... Тогда что-то может получиться.

Матч «Факел» — «Зенит» пройдет 6 мая и начнется в 18:00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-vedeneev-fakelu-ochki-nuzhny-bol-she-chem-zenitu-oni-budut-prosto-umirat-na-pole/
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
12
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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