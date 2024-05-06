Веденеев: «Факелу» очки нужны больше, чем «Зениту», они будут просто умирать на поле»

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ против «Факела».

— Все будет зависеть от того, забьет ли «Зенит» первым в первом тайме, — приводит слова Веденеева «РБ Спорт». — Это ключевой момент. Сейчас ни одна команда в чемпионате, в том числе, «Зенит», по заказу не может одержать победу. Нужно постараться быстро открыть счет, повторюсь. «Факелу» очки нужны больше, чем «Зениту», они будут просто умирать на поле, — сказал Веденеев.

— «Факел» поставит задачу непременно победить? Или просто не пропустить, ведь одно очко в такой ситуации — тоже успех?

— Я думаю, что будет классическая борьба — подлиннее вперед — и навязать борьбу. Ну и если будут какие-то стандартные положения, то воронежцы будут рвать и метать, чтобы как-то запихать мяч в ворота. А в обороне большие шансы отстоять на ноль у «Зенита» нет этого преимущества в чужой штрафной, каким оно было еще совсем недавно, когда игроки заходили туда как нож в масло. Вопрос только в том, насколько сил хватит у «Факела» перекрывать все зоны, но к воротам близко никто никого не подпустит. «Зениту» нужно заходить в штрафную, бороться, зарабатывать пенальти, угловые... Тогда что-то может получиться.

Матч «Факел» — «Зенит» пройдет 6 мая и начнется в 18:00 мск.