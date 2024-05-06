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Стрепетов: Потеря очков в Воронеже поставит «Зенит» в ситуацию «на грани»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ против «Факела».

— Сергей Семак еще в кубковом матче с ЦСКА показал, что он готовится к «Факелу», и в Воронеже «Зенит» ничья никак не устроит, — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт». — Но если петербуржцы сыграют с «Факелом» с такой атакой, как в первом тайме с ЦСКА, то у них будут проблемы.

— «Факел» Игоря Черевченко будет дома отчаянно упираться на ничью?

— Мы видели по прошлому матчу с «Сочи», что у «Факела» большие проблемы в обороне, сочинцы не реализовали очень много моментов. Конечно, дома с «Зенитом» воронежцы будут играть от обороны. Сейчас многие команды показали, как надо отбирать очки у петербуржцев — это только насыщенная оборона, очень мощная, и ждать быструю контратаку. А «Зениту» нужно постараться владеть инициативой, быть на половине поля соперника, чтобы быстро играли фланги.

— Потеря очков в Воронеже — это уже критическая ситуация?

— Да, это будет уже на грани. Сейчас нет права терять очки в таких матчах. У «Зенита» впереди сложнейшие матчи с ЦСКА, «Ахматом» и «Ростовом».

Матч «Факел» — «Зенит» пройдет 6 мая и начнется в 18:00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-strepetov-poterya-ochkov-v-voronezhe-postavit-zenit-v-situatsiyu-na-grani/
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
12
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 3 : 2
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 0 : 0
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
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