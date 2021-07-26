С Аланом долго не могли продлить контракт, но он остался в клубе и показал, на что способен.

ЦСКА не без проблем обыграл «Уфу» в первом туре чемпионата России. До перерыва команды играли практически на равных — забить могли и те и другие. К счастью для армейцев, им удалось одержать победу, и ключевую роль в успехе команды сыграл выход на поле Алана Дзагоева.

Ветеран ЦСКА появился на поле сразу после перерыва, заменив Эмиля Бохинена. Эта перестановка оживила игру хозяев в атаке. Первый опасный момент после перерыва был как раз с участием Дзагоева: он сыграл в стенку с Иваном Обляковым и нанес удар, который пришелся в защитника. Чуть позже Алан пытался пробить через себя, но в последний момент мяч с его ноги снял защитник «Уфы» Константин Плиев.

На 61-й минуте Дзагоев показал, ради чего вышел. Его навес с углового получился идеальным — полузащитник буквально вложил мяч в голову Антону Заболотному, который пробил точно в нижний угол.

После этого Дзагоев создал еще несколько опасных моментов. Один из них, что интересно, также после подачи углового: бил Игорь Дивеев, но Александр Беленов спас «Уфу» от второго пропущенного мяча.

Армейцы довели матч до победы, а Дзагоева признали лучшим игроком встречи. Портал WhoScored оценил игру полузащитника в 7,95 балла — больше только у Заболотного (8,01) и Игоря Акинфеева (8,14). На счету Дзагоева сразу шесть ключевых передач. Столько же у Облякова, но он отыграл весь матч без замен. Алан, в свою очередь, провел на поле всего лишь один тайм.

Статистика Дзагоева в матче с «Уфой». Фото «СЭ»

Еще недавно будущее Дзагоева в ЦСКА было под вопросом. Клуб долгое время не мог договориться с полузащитником по новому контракту. Сага тянулась с апреля, когда армейцы сделали первое предложение 31-летнему ветерану.

В межсезонье активно обсуждали возможный переход Дзагоева в другой клуб РПЛ: интерес к нему проявляли «Рубин», «Краснодар» и «Динамо». Однако сам Алан, похоже, не хотел уходить из ЦСКА — даже летал с армейцами на сборы, не имея на руках действующего контракта с клубом. А несколько дней назад стало известно, что Дзагоев останется в ЦСКА: с ним продлили контракт еще на два года.

Казалось, что Дзагоев станет в команде эдаким «дядькой», который будет отвечать за атмосферу в раздевалке (как, например, Артем Ребров и Андрей Ещенко в «Спартаке»). Но по матчу с «Уфой» было видно: Алан все еще хорош для игры в основном составе и списывать со счетов его пока рано. Даже несмотря на все его проблемы со здоровьем.

Как нельзя лучше описал игру и статус Алана в команде главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий.

«Все мы знаем уровень Дзагоева, когда он здоров. Он может вести, регулировать и контролировать игру. Во втором тайме он все это показал. Алан готов играть в стартовом составе», — сказал Березуцкий на пресс-конференции после матча с «Уфой».

Ключевое в этой фразе — «когда он здоров». С этим часто бывают проблемы. Но если у Дзагоева получится избежать травм, то он точно будет полезен ЦСКА — игра с «Уфой» это показала.