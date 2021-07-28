Почему «Рубин» пока не может продать Кварацхелию? Клуб не получил ни одного официального предложения

В последние дни вокруг футболиста снова масса трансферных слухов.

Собкор «СЭ» в Казани Владислав Зимагулов — о том, почему «Рубин» пока не может продать Хвичу Кварацхелию и как закончится сага с трансфером талантливого грузина.

Есть интерес, но нет ни одного официального предложения

О Хвиче все лето говорят в контексте большого трансфера в Европу. В день игры со «Спартаком» вышла новость о «Милане», в понедельник вечером — о «Тоттенхэме».

По данным «СЭ», никаких предметных переговоров представители «Рубина» с этими клубами не ведут. Интерес и разговоры — да. В нескольких английских клубах правда знают, что «Рубин» пытается продать свой большой актив, — это и «Лидс», и «Эвертон». И многие менеджеры в Европе признают, что Кварацхелия — талант. Но на этом пока все, и конкретных шагов для его покупки пока никто не делал.

Об этом после победы казанцев над «Спартаком» в первом туре РПЛ рассуждал и гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов:

— Предложения какие-то... Скорее заинтересованность. Предложений с деньгами конкретных нет. Вот и все. Он один из основных игроков, яркий, его любит наша публика. Пока предложений никаких нет по нему. Будут — будем думать.

Конечно, официальный документ в офисе клуба — это не аргумент, и игроком можно серьезно интересоваться до этой стадии трансфера. На уровне общения с агентами клубы знают, что «Рубин» хочет выручить на этой сделке около 20 миллионов евро.

Агент Кварацхелии Мамука Джугели в начале июня рассказал, что постоянно ведет переговоры по трансферу клиента и считает, что Хвича этим летом уйдет из «Рубина».

«Я разговаривал с другими английскими клубами, разговаривал с итальянцами. Однако это все переговоры. Я знаю одно: если Кварацхелия уйдет из «Рубина», он уйдет в топ-клуб. Останется ли Хвича в «Рубине»? Все может случиться, но я не думаю, что он останется», — сказал он в эфире грузинского ТВ.

При этом к переговорам по переходу Кварацхелии подключился и агент Кристиан Эмиле — европейский представитель Леонида Слуцкого. К примеру, он представлял интересы Федора Чалова, когда им интересовался «Кристал Пэлас», и вел трансфер Хван Ин Бома из МЛС в Россию. У Эмиле при этом немало клиентов в английском футболе, и успешный опыт трансфера игроков в клубы АПЛ у него есть.

Но Хвича — это трансфер с очень большой суммой отступных. И в этом большая проблема.

Главная проблема — цена

Кварацхелия оценивается «Рубином» в 20-25 миллионов евро, и такой ценник за игрока с двумя сезонами во взрослом футболе пугает даже в Европе. Сомнений нет даже в гражданстве, потому что этим летом очень много грузинских футболистов перебралось в Европу: Мамардашвили в «Валенсию», Хочолава в «Копенгаген», Абуашвили в «Порту». Но это были переходы за относительно маленькие деньги. Попроси «Рубин» за Хвичу вдвое меньше, он бы уже уехал из России.

А 20 миллионов евро — это цена, которая подразумевает, что это футболист под большие задачи, готовый к уровню борьбы и конкуренции в топ-чемпионате. Готов ли к этому Хвича?

Да, Кварацхелия хорошо зарекомендовал себя в РПЛ, но даже в нашей лиге он делает разницу не во всех матчах. Когда Сердар Азмун и Никола Влашич на пике карьеры не могут вырваться в Европу, что говорить о Хвиче, уступающем им и по личной статистике, и по опыту. Нынешний сезон будет для него дебютным в еврокубках, опыта больших турниров за сборную за спиной тоже нет.

Помимо этого Кварацхелия никогда не боролся за медали, за титулы, не удивлял какой-то статистикой. Обводки — это здорово, но за 20 миллионов евро покупателям хочется быть на сто процентов уверенными в сделке. Особенно в условиях кризиса и новых реалиях рынка в период ковида.

Возраст 20-летнего Кварацхелии — это как плюс, так и минус. Многие клубы понимают, что могут подождать еще год-два, чтобы посмотреть за его ростом и динамикой развития. Лучше переплатить потом, но взять готовую большую звезду, чем потратить большие деньги сейчас на игрока, который окажется не готов к топ-уровню. Контракт Хвичи с «Рубином» заканчивается в 2024 году, и чем ближе к этому сроку, тем будет ниже цена.

Возможные риски сегодня смущают покупателей, а «Рубин» вряд ли будет снижать ценник. Но трансфер все равно возможен.

Во-первых, нельзя исключать, что найдется авантюрный руководитель, который захочет вложить деньги в большой талант из Грузии, пусть это и рискованный актив. Сайманов два года назад тоже рискнул и сегодня имеет в составе одного из лучших игроков лиги.

Во-вторых, в основном за Хвичей следят клубы, которые летом могут продать своих лидеров. Новости об интересе «Боруссии» М сопровождались контекстом, что клуб готов на сделку в случае продажи Алассана Плеа или Маркуса Тюрама. А «Милан» присматривался к грузину, потому что ушел Хакан Чалханоглу.

А клуба, который просто очень высоко оценивает талант Кварацхелии, — настолько, что готов купить его за 20 миллионов и не рассматривает никого, кроме грузина, — его пока просто нет.

Поэтому на сегодня Хвича ближе к тому, чтобы провести сезон в «Рубине». И это неплохо. Еще один год в конкурентоспособной команде, которая участвует в еврокубках и где в тебя верят, — это правильный шаг. От этого никто не проиграет.