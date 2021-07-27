Артур Нигматуллин: «Лучшей сегодня была вся команда «Нижнего Новгорода»

Голкипер «Нижнего Новгорода» Артур Нигматуллин поделился впечатлениям после матча с ФК «Сочи» (1:0) в первом туре Тинькофф РПЛ.

«Для команды это была дебютная игра в премьер-лиге, — цитирует Нигматуллина официальный сайт клуба. — И матч получился непростой для всех нас. Начало встречи выдалось немного сумбурным, но мы справились с эмоциями и одержали в итоге победу.

Удар Нобоа? Поставил «стенку», увидел летящий мяч и среагировал на удар. Просто сделал свою работу. Я очень рад за всех ребят, дебютировавших сегодня в классе сильнейших и, конечно же, за Игоря. Тимур Сулейманов сделал отличную проникающую передачу, и Горбунов своего шанса не упустил. Молодец!

Звание лучшего игрока матча? Лучшей сегодня была вся наша команда. Ребята заблокировали много опасных ударов, и я не так часто вступал в игру. Всех — с первой победой в премьер-лиге".

Единственный мяч забил Игорь Горбунов.