Новый ЦСКА Березуцкого: Заболотный забил в первом матче, умница Дзагоев, Акинфеев снова тащит

Красно-синие на своем поле обыграли «Уфу».

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

1-й тур

ЦСКА (Москва) — «Уфа» — 1:0 (0:0)

Гол: Заболотный, 61.

ЦСКА (Москва): Акинфеев, Васин, Щенников, Марио Фернандес, Дивеев, Ахметов (Кучаев, 76), Обляков, Мухин (Бийол, 83), Бохинен (Дзагоев, 46), Заболотный, Чалов (Эджуке, 66).

«Уфа»: Беленов, Йокич, Плиев, Бауэр, Милетич (Жамалетдинов, 87), Иванов, Кротов (Агаларов, 74), Камилов (Фищенко, 83), Мрзляк (Касинтура, 74), Саплинов.

Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Милюченко (Санкт-Петербург), Мухтаров (Петрозаводск).

ВАР: Любимов (Санкт-Петербург). Калугин (Москва).

25 июля. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».

Команда-загадка — чудовищный и лично меня дико раздражающий штамп. Но от ЦСКА перед матчем 1-го тура с «Уфой» и правда было непонятно, чего ждать. Новый главный тренер без опыта работы, неясная ситуация с Влашичем, который явно нацелен на то, чтобы покинуть РПЛ, и сложный календарь на старте. Игра с уфимцами — едва ли не единственная более или менее простая на летнем отрезке. Дальше — «Локомотив», «Динамо», выезды в Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург.

И даже после матча вопросов больше, чем ответов, даже несмотря на победу и в целом позитивное впечатление от матча. Но некоторые моменты выделить можно.

1) Схема 4-1-4-1. Новичок Мухин — в роли волнореза. Над ним — Бохинен, который за полгода пребывания в ЦСКА так и не дал возможности составить о себе какое-то цельное впечатление, и Обляков. Впереди — Заболотный с функциями таргетмена, если нужно выйти в атаку через длинный пас.

На флангах — слева Ахметов и справа Чалов. Что интересно, оба довольно строго держали ширину и не слишком часто смещались в центр. Что объяснимо: с учетом Бохинена, Облякова и Заболотного, которые заполняли зоны впереди, там и так было тесно. В какой-то степени это сковывало на правом фланге Марио Фернандеса — русскому бразильцу было особо некуда бежать, хотя по привычке он и шел вперед.

При этом самый опасный момент ЦСКА в первом тайме пришел как раз с фланга. Ахметов накрутил Бауэра и выкатил мяч Бохинену, но тот дал шанс Беленову выручить, и голкипер «Уфы» этим воспользовался.

2) Отказ от высокого прессинга. При Викторе Гончаренко команда защищалась очень высоко, главным образом из-за слабости центральных защитников. Весь прошлый год шел постепенный отказ от этой модели — триггером стал домашний разгром от «Зенита» — 0:4, после которого Гончаренко сначала уехал в Белоруссию, передав дела Сергею Овчинникову, но потом вернулся.

Сейчас ЦСКА даже с соперником калибра «Уфы» довольно быстро откатывался в средний блок, позволяя сопернику спокойно начинать позиционные атаки. При этом красно-синие старались играть максимально компактно, не допуская разрывов между линиями.

Но моменты «Уфа» все равно создавала. Самый опасный — после заброса мяча в штрафную из аута. Но был и шанс у Мрзляка после хорошего розыгрыша. В обоих случаях превосходно сыграл Акинфеев — вот кто в полном порядке.

3) То, что лучшим игроком в составе ЦСКА в первом тайме стал вратарь, — красноречиво и показательно. Алексей Березуцкий отреагировал, выпустив в перерыве на поле Дзагоева, который ездил на сборы с армейцами в статусе свободного агента, а новый контракт с клубом подписал за пару дней до старта чемпионата. Это логично — ЦСКА явно не хватало скорости движения мяча и креатива. Чалов же стал чаще уходить в центр, открывая зону для Марио, на которого пошли привычные еще со времен Гончаренко диагонали.

Эффект проявился довольно быстро. Динамики в атаках добавилось, пошли моменты, Беленову даже пришлось однажды красиво слетать в угол.

Забил ЦСКА со стандарта (кстати, и тут выход Дзагоева с его подачами добавил остроты), но первые 20 минут второго тайма — лучший отрезок хозяев в этом матче. «Уфу» на плаву оставил (да и в дальнейшем держал) только Беленов. Со стандартами у ЦСКА, кстати, все в полном порядке — помимо гола Заболотного было еще несколько моментов. С зонной обороной «Уфы» при угловых красно-синие разбирались просто неприлично легко.

Заболотный! Великий Зе! Гений! Легенда!



Прошел через ад, чтобы сыграть за родной ЦСКА. И забил в дебютном матче ??? pic.twitter.com/khD5xujlez — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 25, 2021

4) Эджуке по-прежнему больше напоминает фристайлера, а не футболиста, но проблески есть.