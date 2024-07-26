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Париж-2024

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«Нищенская зарплата!» Персонал парижского отеля устроил забастовку. Там живут делегаты МОК

Персонал отеля в Париже устроил забастовку перед открытием Олимпиады
Гоша Чернов
Корреспондент
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Персонал парижского отеля устроил забастовку
Персонал парижского отеля устроил забастовку.
Фото скриншот из видео
Люди недовольны.

Что случилось

Сотрудники пятизвездочной гостиницы Hotel du Collectionneur в центре Парижа недовольны своими зарплатами. Об этом теперь знает весь мир, потому что прямо накануне церемонии открытия Олимпийских игр персонал отеля устроил забастовку. Важный нюанс заключается в том, что там же номера сняли члены МОК.

Как сообщает AP, акция протеста началась в четверг. Повара, официанты и другие сотрудники выстроились в одном из коридоров гостиницы, скандируя требования о повышении зарплат, а в руках у них были таблички с различными лозунгами: «Роскошный отель — нищенская зарплата», «Верните нам наши социальные льготы», «Нет 13-й зарплаты — нет Олимпиады!» Двухчасовая акция привела к сбою в обслуживании клиентов во время завтрака.

Чем недовольны работники

По данным крупнейшего профсоюза Франции CGT, персоналу Hotel du Collectionneur не повышали оклады семь лет — с 2017 года. Забастовка началась после того, как провалился пятый раунд переговоров между руководством и сотрудниками. Работники требуют повышения жалованья, а также возвращения 13-й зарплаты — ежегодной надбавки в конце декабря.

Накануне Олимпийских игр МОК заплатил этой гостинице 22 миллиона евро за эксклюзивное использование объекта, а акционеры получили почти 10 миллионов евро в качестве дивидендов. Несмотря на это, профсоюз утверждает, что боссы отеля не предприняли никаких попыток для улучшения финансового положения своего персонала. Как сообщает The Guardian, общая сумма требований бастующих составляет всего 5 процентов от денег, которые гостиница получит от МОК.

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Каков итог

Пока сведений о повышении зарплат нет. Руководство гостиницы выпустило заявление на тему забастовки, в котором говорится: «Переговоры с профсоюзами ведутся, и они не повлияют на работу нашего отеля. Наша команда остается мобилизованной и настроенной на обеспечение бесперебойного предоставления наших услуг».

Олимпийская деревня в Париже
Фото Reuters

Что это за гостиница

Hotel du Collectionneur — известная элитная гостиница в центре Парижа. Ее часто используют организации для проведения больших мероприятий. В частности, в феврале 2024 года УЕФА выбрал отель для проведения конгресса, в котором участвовала и делегация РФС во главе с президентом нашего футбольного союза Александром Дюковым.

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Ждать ли других акций

Это уже не первая забастовка в Париже. В ходе другой акции около 200 артистов отказались принять участие в репетиции церемонии открытия, протестуя против условий труда и неподобающего отношения к работникам индустрии развлечений на Олимпийских играх. Как сообщило издание Le Figaro, актеры грозились сорвать церемонию открытия, но отказались от этих планов, так как заключили соглашение с организаторами Игр.

Кроме того, в апреле профсоюз CGT объявил о проведении пятимесячной забастовки государственных служащих, которая должна продлиться до 15 сентября.

Олимпиада
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