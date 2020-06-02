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«Зенит» приступил к тренировкам: все анализы игроков на коронавирус отрицательные

20:16
Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»

«Зенит» приступил в тренировкам на клубной базе в преддверии возобновления сезона, сообщает официальный сайт клуба. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора футболисты занимались по группам, соблюдая социальную дистанцию перед началом и после завершения тренировки.

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Тренерский штаб, административный и медицинский персонал использовали средства индивидуальной защиты — маски и перчатки. Кроме того, перед началом тренировки весь инвентарь был продезинфицирован.

Отмечается, что «Зенит» в полном составе сдал анализы на коронавирус — все результаты отрицательные.

Сегодня стало известно расписание оставшейся части сезона Тинькофф-чемпионата России. Первый матч после возобновления турнира «Зенит» проведет 20 июня дома — соперником станет ЦСКА.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2020-06-02-zenit-nachal-trenirovatsya-po-gruppam.htm

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