«Зенит» приступил к тренировкам: все анализы игроков на коронавирус отрицательные

«Зенит» приступил в тренировкам на клубной базе в преддверии возобновления сезона, сообщает официальный сайт клуба. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора футболисты занимались по группам, соблюдая социальную дистанцию перед началом и после завершения тренировки.

Тренерский штаб, административный и медицинский персонал использовали средства индивидуальной защиты — маски и перчатки. Кроме того, перед началом тренировки весь инвентарь был продезинфицирован.

Отмечается, что «Зенит» в полном составе сдал анализы на коронавирус — все результаты отрицательные.

Сегодня стало известно расписание оставшейся части сезона Тинькофф-чемпионата России. Первый матч после возобновления турнира «Зенит» проведет 20 июня дома — соперником станет ЦСКА.