«Рубин» — «Ростов»: ростовчане остались в меньшинстве на 75-й минуте

Полузащитник «Ростова» Иван Комаров был удален с поля во втором тайме матча 28-го тура РПЛ против «Рубина».

Игрок ростовчане получил красную карточку на 75-й минуте за споры с главным арбитром встречи Артемом Любимовым.

На данный момент «Рубин» обыгрывает «Ростов» со счетом 3:1. Матч проходит в Казани.