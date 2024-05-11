Дьяков — о последних результатах «Ростова»: «Не стоит списывать все на Карпина»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков прокомментировал «СЭ» поражение желто-синих от «Рубина» (1:3) в матче 28-го тура РПЛ.

«После зимы «Ростов» стартовал хорошо, начал выносить всех. Эти поражения меня особо не удивляют. А вот когда вышли в Кубке против «Балтики» смешанным составом... В чемпионате борьба уже не идет, а в Кубке 2 матча до финала. В чемпионате команда уже ни за что не борется. Они в середине таблицы, как в болоте. Возможно, какой-то мотивации нет у части игроков. Не знаю с чем связывать эти поражения. Не стоит списывать все на Карпина. На поле выходят игроки. Те мячи, которые они сегодня пропускали — вина футболистов», — сказал Дьяков «СЭ».

На данный момент «Рубин» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. «Ростов» идет 8-м (40).