«Эдмонтон» обыграл «Ванкувер» в овертайме, Драйзайтль и Макдэвид набрали по 4 очка

«Эдмонтон» на выезде обыграл «Ванкувер» во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли — 4:3 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил защитник «Ойлерз» Эван Бушар.

Нападающие «Эдмонтона» Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид поучаствовали во всех четырех голах своей команды — у обоих по 1 шайбе и 3 результативным передачам. Российский защитник «Ванкувера» Никита Задоров забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

«Эдмонтон» сравнял счет в серии против «Ванкувера» — 1-1. Третий матч между командами пройдет 13 мая и начнется в 4.30 (мск).

НХЛ

Плей-офф

Второй раунд

«Ванкувер» — «Эдмонтон» — 3:4 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 0:1)

Голы: Петтерссон — 1 (бол., Миллер, Хьюз), 4:14 — 1:0. Драйзайтль — 6 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 10:56 — 1:1. Босер — 5 (Суси, Задоров), 20:53 — 2:1. Экхольм — 2 (Макдэвид, Драйзайтль), 21:16 — 2:2. Задоров — 4 (Миллер), 38:17 — 3:2. Макдэвид — 2 (Хаймэн, Драйзайтль), 45:27 — 3:3. Бушар — 2 (Драйзайтль, Макдэвид), 65:38 — 3:4.

Вратари: Шилов — Скиннер.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 19 (5+10+2+2) — 31 (7+6+15+3).

Наши: Задоров (21.35/2/0), Михеев (13.57/1/-2) — -.

11 мая. Ванкувер. Rogers Arena.

Счет в серии: 1-1