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Сегодня, 14:43

Агент Барбоза считает, что Тюкавину не нужно уезжать в Европу летом

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Португальский агент Паулу Барбоза заявил, что нападающему «Динамо» Константину Тюкавину не стоит уезжать в Европу нынешним летом.

«Думаю, 20 миллионов евро (сумма отступных для европейских клубов — Прим. «СЭ») будет сложно за него получить. А то, что желающие приобрести футболиста есть, это без сомнения. Если «Динамо» с помощью Тюкавина станет чемпионом России, это тоже будет плюсом. Но я бы посоветовал еще один сезон провести в России, чтобы набраться опыта», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провел 35 матчей, забил 16 мячей и сделал 9 голевых передач. Его контракт с «Динамо» рассчитан до лета 2028 года. Сумма отступных для европейских клубов составляет 20 миллионов евро.

После 27 туров «Динамо» занимает 3-е место в РПЛ с 50 очками, лидирует «Зенит» (51), на втором месте находится «Краснодар» (50).

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
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Оренбург – Локомотив
 - : -
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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Локомотив

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Константин Тюкавин

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