«Зенит» оштрафован на 500 тысяч рублей за баннер болельщиков в адрес Федуна

КДК РФС рассмотрел ситуацию, которая произошла на матче 1/2 финала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (2:1), сообщает сайт РФС.

Тогда болельщики команда из Санкт-Петербурга растянули на трибуне неоднозначный баннер, который был посвящен владельцу «Спартака» Леониду Федуну.

— В соответствии со статьей 29, со статьей 116 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 39 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за публичную демонстрацию зрителями оскорбительного баннера — оштрафовать ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург на 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей и запретить ФК «Зенит» допуск зрителей на секторы D102 — D110 стадиона «Газпром Арена» на 1 (один) домашний матч в Кубке России по футболу условно.

Установить для ФК «Зенит» испытательный срок 2 года с даты принятия настоящего решения.

— В соответствии с частью 2 статьи 111 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 331 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за нарушение раздела 3 Регламента РФС «Возобновления тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата России по футболу среди команд клубов премьер-лиги и Кубка России по футболу сезона 2019-2020 гг.» (пункт 3.6.6 Регламента) — оштрафовать ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург на 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.

— В соответствии со статьей 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений — оштрафовать ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург на 100 000 (Сто тысяч) рублей.