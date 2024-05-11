«Рубин» — «Ростов»: хозяева выигрывают после первого тайма

«Рубин» обыгрывает «Ростов» после первого тайма домашнего матча 28-го тура РПЛ — 2:0.

Авторами забитых мячей у хозяев стали защитники Мацей Рыбус, отличившийся на 30-й минуте, и Александр Мартынович (38).

Игра между командами проходит в Казани. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Артемом Любимовым.