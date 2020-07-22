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Футболка Ещенко была продана на аукционе за 230 тысяч рублей

23:07
Итоги аукциона. Фото Instagram.
Итоги аукциона. Фото Instagram.
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Вратарь «Спартака» Артем Ребров в Instagram, что футболка защитника красно-белых Андрея Ещенко, которую тот продемонстрировал после кубкового матча с «Зенитом» (1:2) была продана на аукционе. За нее заплатили 230 тысяч рублей.

Итоги аукциона. Фото Instagram.
Итоги аукциона. Фото Instagram.

Ранее сообщалось, что вырученные средства будут переданы благотворительному фонду «Своими глазами», основателем которого является Ребров.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал Ещенко на три матча Кубка России за провокационную и оскорбительную надпись на этой футболке. Кроме того, футболист подвергся штрафу в размере 50 тысяч рублей.

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