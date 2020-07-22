Футболка Ещенко была продана на аукционе за 230 тысяч рублей

Вратарь «Спартака» Артем Ребров в Instagram, что футболка защитника красно-белых Андрея Ещенко, которую тот продемонстрировал после кубкового матча с «Зенитом» (1:2) была продана на аукционе. За нее заплатили 230 тысяч рублей.

Итоги аукциона. Фото Instagram.

Ранее сообщалось, что вырученные средства будут переданы благотворительному фонду «Своими глазами», основателем которого является Ребров.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал Ещенко на три матча Кубка России за провокационную и оскорбительную надпись на этой футболке. Кроме того, футболист подвергся штрафу в размере 50 тысяч рублей.