Обыкновенный идиотизм. Российских гребцов лишают права на Олимпиаду

Чехи оказались жестче венгров.

7-9 июня российские гребцы-слаломисты должны были отправиться в Прагу на последний предолимпийский турнир в гребном слаломе — чтобы отобраться на Олимпиаду в Париже. Гребным слаломом рулит федерация ICF — та же самая, которая только что проводила отбор среди каноистов и байдарочников в Венгрии. Но оказалось, что в Венгрии соревноваться нашим спортсменам можно, а в Чехии — нельзя.

Политическое решение

О решении чехов рассказал главный тренер сборной Максим Образцов:

— Международная федерация каноэ ранее провела опрос среди стран, которые в 2024 году будут принимать международные старты, на предмет возможности участия российских спортсменов в соревнованиях, которые пройдут на их территории. Я не в курсе, что именно ответили чехи, но до квалификационного турнира в Праге мы не допущены, поэтому возможности отобраться на Олимпиаду у россиян нет, — рассказал Образцов ТАСС.

Интересно, что ранее от олимпийского отбора сами отказались наши гребцы-«академики». Тренерский штаб сборной команды совместно с спортсменами после обсуждения на общем собрании приняли такое решение, поскольку, по словам президента Федерации гребного спорта России (другая федерация) Алексея Свирина, спортсмены хотят участвовать в международных соревнованиях на общих и законных основаниях. «Когда нам предлагают принять участие на дискриминационных условиях с неизвестными последствиями и еще приписывают к этому финансовые обязательства — в такой постановке вопроса положительного решения быть не может», — говорил тогда он.

Международная федерация гребли на байдарках и каноэ хоть и оказалась достаточно либеральной, чтобы допустить до стартов российские двойки, но никак не является пророссийской — как и заведующая академической греблей World Rowing. Сильные позиции в ней имеют западные европейские страны, члены ЕС, и впрягаться за россиян они вряд ли станут. В свое время так делали в борьбе и фехтовании или теннисе — переносили соревнования в другие страны или наказывали организаторов за невыдачу виз или недопуск по политическим мотивам. Оказать давление на федерацию мог и МОК. Впрочем, это вряд ли имело бы какой-то успех.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Никаких угроз

Более того — да простят наши слаломисты, сильной угрозы с точки зрения спортивного результата они не несли. Отобраться на Олимпиаду, конечно, могли, но за всю историю чемпионатов мира с 1949 года наши ни разу не брали там золотую медаль. Только два серебра и пять бронзовых медалей. На Олимпиаде — единственная бронза в Пекине.

Никаких угроз безопасности соревнованиям россияне, естественно, тоже не несут. Только что в Венгрии они выходили в нейтральном статусе в одних заездах с украинцами, иногда обыгрывали, иногда проигрывали, но не известно ничего о скандалах с соперниками. Одного из россиян в спринтерской версии гребли на каноэ даже отстранили в последний момент за лайки в соцсетях — и наши спокойно приняли решение, прислали сменщиков — правда, те выиграли олимпийскую лицензию, но извините, так бывает.

Интересно, что в этом году в слаломе добавится еще один вид. В программе теперь — байдарка-одиночка, каноэ-одиночка и экстрим-слалом, где одновременно участвуют четыре спортсмена. Он и дебютирует на Олимпиаде. Однако эта проба пройдет без наших спортсменов — исключительно из-за политической позиции организаторов. Проведение опроса среди участников турнира, кому можно в нем участвовать, а кому нет, — это новое слово в развитии спортивных принципов. Если этот процесс будет развиваться и дальше, можно зайти очень далеко.