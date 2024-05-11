«Спартак» — «Краснодар»: Кади не забил в пустые ворота

Полузащитник «Краснодара» Кади не сумел забить в пустые ворота в матче против «Спартака» в 28-м туре РПЛ.

На 8-й минуте бразилец получил в штрафной площади красно-белых передачу от Эдуарда Сперцяна. Кади обыграл Даниила Хлусевича и голкипера «Спартака» Александра Максименко, но не попал в пустые ворота соперника.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Краснодар».