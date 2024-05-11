«Спартак» — «Краснодар»: Кади не забил в пустые ворота
Полузащитник «Краснодара» Кади не сумел забить в пустые ворота в матче против «Спартака» в 28-м туре РПЛ.
На 8-й минуте бразилец получил в штрафной площади красно-белых передачу от Эдуарда Сперцяна. Кади обыграл Даниила Хлусевича и голкипера «Спартака» Александра Максименко, но не попал в пустые ворота соперника.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Краснодар».
Положение команд
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|15
|6
|6
|45-24
|51
|
2
|Краснодар
|27
|14
|8
|5
|41-26
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Локомотив
|27
|11
|11
|5
|45-37
|44
|
5
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|37-31
|43
|
6
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
7
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
8
|ЦСКА
|27
|9
|12
|6
|47-38
|39
|
9
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|27
|7
|5
|15
|29-34
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
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30 тур
|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|0 : 2
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|3 : 1
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|- : -
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
|- : -
|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|21
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3
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