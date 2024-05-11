«Рубин» — «Ростов»: казанцы забили третий гол в ворота гостей

«Рубин» увеличил преимущество в счете в домашнем матче 28-го тура РПЛ с «Ростовом» — 3:0.

На 65-й минуте встречи гол забил полузащитник казанцев Богдан Йочич.

Игра между командами проходит в Казани. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Артемом Любимовым.