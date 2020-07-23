Медведев заявил, что на аукционе продали ненастоящую футболку Ещенко

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что на аукцион выставили ненастоящую футболку защитника «Спартака» Андрея Ещенко. После матча 1/2 финала Олимп-Кубка России с питерцами (1:2) он продемонстрировал майку с нецензурной надписью и плюшевым медведем.

— Как вы восприняли заявление «Фратрии», что они возместят Ещенко затраты на штраф за эту футболку? Ее уже торгуют на аукционе за серьезные деньги.

— Торгуют, видимо, не ею, а теми, что были сделаны для всех — на случай победы, — цитирует Медведева Metaraitings. — А ту, конкретно, Ещенко оставил в раздевалке после матча в качестве подарка. Можем и ее передать для благотворительных целей тоже. Потому что благотворительность — дело хорошее.