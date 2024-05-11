Бабич и Зорин не приехали со «Спартаком» на матч 28-го тура РПЛ с «Краснодаром»

Футболисты «Спартака» Срджан Бабич и Даниил Зорин не приехали с командой на домашний матч 28-го тура РПЛ против «Краснодара», передает корреспондент «СЭ».

Предыдущую встречу с «Пари НН» оба спортсмена также пропускали, поскольку продолжали восстанавливаться после травмы.

Голкипер красно-белых Александр Селихов, не выступавший в Нижнем Новгороде из-за болезни, и защитник Георгий Джикия прибыли на игру вместе с московским коллективом.

Встреча 28-го тура РПЛ состоится на «Лукойл-Арене». Начало в 16.30 по московскому времени.