«Спартак» — «Краснодар»: Зобнин вывел хозяев вперед

Читать «СЭ» в

«Спартак» открыл счет в матче против «Краснодара» в 28-м туре РПЛ — 1:0.

На 35-й минуте обводящим ударом из-за штрафной забил Роман Зобнин.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Краснодар».