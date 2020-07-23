Фанаты «Спартака» собрали деньги на штраф Ещенко. Он предложил перевести их в фонд медведей

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко отреагировал на решение объединения болельщиков клуба «Фратрия» выплатить за него штраф 50 тысяч рублей. Санкции были наложены на игрока решением КДК РФС за демонстрацию майки с нецензурным посланием гендиректору «Зенита» Александру Медведеву после полуфинала Олимп — Кубка России.

«Слышал, что фанаты «Спартака» собирают деньги на мою дисквалификацию. Предлагаю их потратить на фонд дикой природы, именно на медведей. Пусть мишек будет больше», — приводит слова Ещенко пресс-служба клуба.

Фанаты «Спартака» объявили сбор средств на оплату штрафа Андрея Ещенко.



Наш защитник предлагает перечислить эти деньги на благотворительность.



Спасем природу вместе! ? pic.twitter.com/3x9e8ARY8r — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 23, 2020

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал Ещенко на три матча Кубка России за провокационную и оскорбительную надпись на футболке, продемонстрированной после полуфинального матча с «Зенитом» (1:2). Кроме того, футболист подвергся штрафу в размере 50 тысяч рублей.