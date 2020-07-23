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Фанаты «Спартака» собрали деньги на штраф Ещенко. Он предложил перевести их в фонд медведей

13:02
Андрей Ещенко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андрей Ещенко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник «Спартака» Андрей Ещенко отреагировал на решение объединения болельщиков клуба «Фратрия» выплатить за него штраф 50 тысяч рублей. Санкции были наложены на игрока решением КДК РФС за демонстрацию майки с нецензурным посланием гендиректору «Зенита» Александру Медведеву после полуфинала Олимп — Кубка России.

«Слышал, что фанаты «Спартака» собирают деньги на мою дисквалификацию. Предлагаю их потратить на фонд дикой природы, именно на медведей. Пусть мишек будет больше», — приводит слова Ещенко пресс-служба клуба.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал Ещенко на три матча Кубка России за провокационную и оскорбительную надпись на футболке, продемонстрированной после полуфинального матча с «Зенитом» (1:2). Кроме того, футболист подвергся штрафу в размере 50 тысяч рублей.

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Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»




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