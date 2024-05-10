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Сегодня, 23:35

Каррера вылетел в серию С. Ваноли поборется за путевку в серию А

Георгий Кудинов
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Массимо Каррера
Массимо Каррера.
Фото ФК «Асколи»

«Асколи», который возглавляет Массимо Каррера, вылетел в серию С. Команда экс-тренера «Спартака» обыграла дома в заключительном туре «Пизу» со счетом 2:1, однако заняла третье место с конца турнирной таблицы и отправилась в низший дивизион в компании с «Лекко» и «Фералписало».

«Венеция» под руководством Паоло Ваноли проиграла в гостях «Специи» со счетом 1:2 и заняла третье место в регулярном сезоне. Команда бывшего тренера «Спартака» поборется в серии плей-офф за право выйти в серию А, а напрямую туда вслед за «Пармой» поднялся «Комо», сыгравший дома 1:1 против «Козенцы» и занявший второе место в регулярном турнире.

ФК Асколи
ФК Венеция
Массимо Каррера
Паоло Ваноли
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Чемпионат Италии, 36 тур: расписание и результаты матчей

«Интер» разгромил «Фрозиноне»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 36 29 5 2 86-19 92
2
 Милан 35 21 8 6 67-42 71
3
 Ювентус 35 18 12 5 48-27 66
4
 Болонья 35 17 13 5 49-27 64
5
 Аталанта 34 18 6 10 63-38 60
6
 Рома 35 17 9 9 62-42 60
7
 Лацио 35 17 5 13 45-37 56
8
 Наполи 35 13 12 10 53-44 51
9
 Фиорентина 34 14 8 12 51-39 50
10
 Торино 35 11 14 10 31-31 47
11
 Монца 35 11 12 12 38-46 45
12
 Дженоа 35 10 13 12 41-43 43
13
 Лечче 35 8 13 14 32-50 37
14
 Верона 35 8 10 17 33-46 34
15
 Кальяри 35 7 12 16 37-60 33
16
 Фрозиноне 36 7 11 18 43-68 32
17
 Эмполи 35 8 8 19 26-50 32
18
 Удинезе 35 4 18 13 33-52 30
19
 Сассуоло 35 7 8 20 41-70 29
20
 Салернитана 35 2 9 24 27-75 15
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.05 21:45
Фрозиноне – Интер
 0 : 5
11.05 19:00
Наполи – Болонья
 - : -
11.05 21:45
Милан – Кальяри
 - : -
12.05 13:30
Лацио – Эмполи
 - : -
12.05 16:00
Дженоа – Сассуоло
 - : -
12.05 16:00
Верона – Торино
 - : -
12.05 19:00
Ювентус – Салернитана
 - : -
12.05 21:45
Аталанта – Рома
 - : -
13.05 19:30
Лечче – Удинезе
 - : -
13.05 21:45
Фиорентина – Монца
 - : -
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Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 24
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 16
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 15
П
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 8
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
И К Ж
Давиде Калабрия

Давиде Калабрия

Милан

 28 1 3
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 32 1 3
Тео Эрнандез

Тео Эрнандез

Милан

 30 1 11
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