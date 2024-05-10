Каррера вылетел в серию С. Ваноли поборется за путевку в серию А

«Асколи», который возглавляет Массимо Каррера, вылетел в серию С. Команда экс-тренера «Спартака» обыграла дома в заключительном туре «Пизу» со счетом 2:1, однако заняла третье место с конца турнирной таблицы и отправилась в низший дивизион в компании с «Лекко» и «Фералписало».

«Венеция» под руководством Паоло Ваноли проиграла в гостях «Специи» со счетом 1:2 и заняла третье место в регулярном сезоне. Команда бывшего тренера «Спартака» поборется в серии плей-офф за право выйти в серию А, а напрямую туда вслед за «Пармой» поднялся «Комо», сыгравший дома 1:1 против «Козенцы» и занявший второе место в регулярном турнире.