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Сегодня, 16:20

Юран ответил на вопрос о звонке из офиса «Лукойла»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в преддверии матча 28-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром» ответил на вопрос о звонке из офиса «Лукойла».

Игра состоится 11 мая в Москве. Начало — в 16.30 мск. Главным арбитром встречи был назначен Артем Чистяков.

— Вы на футбол или на хоккей приехали?

— На хоккей.

— Кто вам звонил из Лукойла?

— Откуда?

— Из Лукойла.

— Из Лукойла?

— У вас номер остался?

— Номер тот же, — сказал Юран.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что 54-летнему Юрану звонили из офиса «Лукойла» и интересовались его мнением по поводу возможной работы в «Спартаке».

29 апреля российский специалист покинул должность главного тренера «Пари НН».

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча между «Спартаком» и «Краснодаром».

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
11 мая, 16:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Краснодар

Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
7
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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Кр. Советов – Ахмат
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11.05 14:00
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Спартак – Краснодар
 - : -
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Динамо
 - : -
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Оренбург – Локомотив
 - : -
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 - : -
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