«Зенит» проведет индивидуальные переговоры с ассистентами Семака

Футболисты «Зенита» приступили к групповым тренировкам на клубной базе в Удельной. Перед этим все игроки, включая привлеченных к работе из молодежного состава и второй команды, сдали тесты на коронавирус — по нашим данным, ни одного положительного результата не выявлено, и анализы на наличие в организме антител.

Вместе с тем, в полном составе работает и тренерский штаб во главе с Сергеем Семаком, который 1 июня подписал новый контракт с сине-бело-голбуыми по схеме «2+1». Напомним, что в число ассистентов входят Игорь Симутенков, Александр Низелик, Анатолий Тимощук, Юрий Жевнов (39-летний белорус вернулся с родины и прошел двухнедельный карантин), Михаил Бирюков, Виллиам де Оливейра, Андреа Сканавино, Иван Карминати, Мария Бурова и Феликс Ледесма. Их соглашения продлены до конца июля, а по поводу долгосрочных договоров каждому предстоят индивидуальные переговоры с руководством «Зенита».