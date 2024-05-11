«Рубин» — «Ростов»: ростовчане продолжат встречу вдевятером после удаления Эль-Аскалани

Защитник «Ростова» Эяд Эль-Аскалани был удален с поля во втором тайме матча 28-го тура РПЛ с «Рубином».

Игрок ростовчан получил вторую желтую карточку на 86-й минуте. Ранее у гостей был удален хавбек Иван Комаров.

На 81-й минуте защитник гостей Максим Осипенко не реализовал 11-метровый удар.

На данный момент «Рубин» обыгрывает «Ростов» со счетом 3:1. Матч проходит в Казани.