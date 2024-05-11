«Рубин» — «Ростов»: ростовчане продолжат встречу вдевятером после удаления Эль-Аскалани
Защитник «Ростова» Эяд Эль-Аскалани был удален с поля во втором тайме матча 28-го тура РПЛ с «Рубином».
Игрок ростовчан получил вторую желтую карточку на 86-й минуте. Ранее у гостей был удален хавбек Иван Комаров.
На 81-й минуте защитник гостей Максим Осипенко не реализовал 11-метровый удар.
На данный момент «Рубин» обыгрывает «Ростов» со счетом 3:1. Матч проходит в Казани.
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|
3
|Динамо
|27
|14
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|5
|46-35
|50
|
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|Локомотив
|27
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|11
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|45-37
|44
|
5
|Спартак
|27
|12
|7
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|37-31
|43
|
6
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|40
|
7
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|40
|
8
|ЦСКА
|27
|9
|12
|6
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|39
|
9
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|8
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|5
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|
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|7
|8
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|
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|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|27
|7
|5
|15
|29-34
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
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30 тур
|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|0 : 2
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|3 : 1
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|- : -
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
|- : -
|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
|- : -
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|21
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3
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