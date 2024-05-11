«Рубин» — «Ростов»: видео голов

«Рубин» на своем поле принимает «Ростов» в матче 28-го тура РПЛ — 2:0.

30-я минута: Мацей Рыбус — 1:0

38-я минута: Александр Мартынович — 2:0

Игра между командами проходит в Казани. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Артемом Любимовым.