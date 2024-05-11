«Спартак» — «Краснодар»: судья правильно не назначил пенальти в пользу гостей

На исходе 4-й минуты матча 28-го тура РПЛ «Спартак» — «Краснодар» судья Артем Чистяков принял правильное решение, не отреагировав на падение Эдуарда Сперцяна назначением 11-метрового удара в ворота красно-белых.

Скриншот из трансляции. Фото Скриншот

В том моменте спартаковский защитник Никита Чернов пытался выбить мяч, сделав движение правой ногой в его направлении. А краснодарец, наоборот, поставил ногу «под» соперника. В результате из-за этого случился контакт в ногах, который не может считаться основанием для назначения пенальти.

Скриншот из трансляции. Фото Скриншот

Скриншот из трансляции. Фото Скриншот

Игра между командами проходит в Москве на стадионе «Лукойл Арена».

«СЭ» ведет прямую текстовую трансляцию встречи.