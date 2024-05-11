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Судейство

Сегодня, 16:58

«Спартак» — «Краснодар»: судья правильно не назначил пенальти в пользу гостей

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Скриншот из трансляции.
Фото Скриншот
Скриншот из трансляции.
Фото Скриншот
Скриншот из трансляции.
Фото Скриншот
Скриншот из трансляции.
Фото Скриншот
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На исходе 4-й минуты матча 28-го тура РПЛ «Спартак» — «Краснодар» судья Артем Чистяков принял правильное решение, не отреагировав на падение Эдуарда Сперцяна назначением 11-метрового удара в ворота красно-белых.

Скриншот из трансляции.
Фото Скриншот

В том моменте спартаковский защитник Никита Чернов пытался выбить мяч, сделав движение правой ногой в его направлении. А краснодарец, наоборот, поставил ногу «под» соперника. В результате из-за этого случился контакт в ногах, который не может считаться основанием для назначения пенальти.

Скриншот из трансляции.
Фото Скриншот
Скриншот из трансляции.
Фото Скриншот

Игра между командами проходит в Москве на стадионе «Лукойл Арена».

«СЭ» ведет прямую текстовую трансляцию встречи.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
11 мая, 16:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Краснодар

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
7
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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29 тур
30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 3 : 1
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 13
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 21 1 9
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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