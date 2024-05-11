«Ростов» вдевятером потерпел выездное поражение от «Рубина»

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«Рубин» обыграл «Ростов» в домашнем матче 28-го тура чемпионата России — 3:1.

Авторами забитых мячей у хозяев стали Мацей Рыбус, отличившийся на 30-й минуте, Александр Мартынович (38) и Богдан Йочич (65). Гости ответили голом Кирилла Щетинина (73).

На 81-й минуте защитник гостей Максим Осипенко не реализовали 11-метровый удар.

Ростовчане заканчивали встречу вдевятером — с поля были удалены Иван Комаров и Эяд-Эль Аскалани.

На данный момент «Рубин» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. «Ростов» идет 8-м (40).