«Рубин» — «Ростов»: гости сократили отставание в счете

«Ростов» сократил отставание в счете в матче 28-го тура РПЛ с «Рубином» — 1:3.

Автором забитого мяча стал полузащитник Кирилл Щетинин, отличившийся на 73-й минуте.

Игра между командами проходит в Казани. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Артемом Любимовым.