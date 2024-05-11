Моуринью может возглавить «Фенербахче»

Португальский тренер Жозе Моуринью является кандидатом на пост главного тренера «Фенербахче», сообщает телеканал NTV.

По данным источника, спортивный директор турецкого клуба Марио Бранко связался с 61-летним специалистом и предложил провести личную встречу после выборов президента «Фенербахче».

Ранее сообщалось, что Моуринью хочет вновь возглавить «Манчестер Юнайтед», с которым он работал с 2016 по 2018 год. Под руководством португальца «манкунианцы» стали победителями Лиги Европы, а также обладателями Кубка лиги и Суперкубка Англии.

Последним местом работы Моуринью была итальянская «Рома». Специалист пребывает без команды с января нынешнего года.