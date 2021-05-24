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«Спартак» назвал дату знакомства Руя Витории с командой

17:39
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«Спартак» сообщил, когда новый главный тренер Руй Витория познакомится с командой.

«Штаб Витории уже приступил к работе и готовит детальный план подготовки к новому сезону. Знакомство с командой состоится в середине июня, когда футболисты выйдут из отпуска», — говорится в сообщении официального сайта красно-белых 24 мая.

Контракт с 51-летним португальцем подписан на два года.

Последним клубом Витории является «Ан-Наср» из Саудовской Аравии. Витория покинул клуб в декабре 2020 года. Ранее он также «Вилафранкене», «Фатиму», «Пасуш де Феррейра», «Виторию Гимарайнш» и «Бенфику». Двукратный чемпион Португалии, двукратный обладатель Кубка Португалии и Суперкубка страны, победитель Кубка португальской лиги. Чемпион Саудовской Аравии и обладатель Суперкубка страны.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-05-24-ruy_vitoriya__novyy_glavnyy_trener_spartaka/

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