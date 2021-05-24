«Спартак» назвал дату знакомства Руя Витории с командой

«Спартак» сообщил, когда новый главный тренер Руй Витория познакомится с командой.

«Штаб Витории уже приступил к работе и готовит детальный план подготовки к новому сезону. Знакомство с командой состоится в середине июня, когда футболисты выйдут из отпуска», — говорится в сообщении официального сайта красно-белых 24 мая.

Контракт с 51-летним португальцем подписан на два года.

Последним клубом Витории является «Ан-Наср» из Саудовской Аравии. Витория покинул клуб в декабре 2020 года. Ранее он также «Вилафранкене», «Фатиму», «Пасуш де Феррейра», «Виторию Гимарайнш» и «Бенфику». Двукратный чемпион Португалии, двукратный обладатель Кубка Португалии и Суперкубка страны, победитель Кубка португальской лиги. Чемпион Саудовской Аравии и обладатель Суперкубка страны.